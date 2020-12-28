Личные итоги года подводит каждый второй россиянин, но только 2 из 100 — публичноНелепость и несуразность - жирафы появились на зимних пейзажах Кольского полуострова
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)28.12.20 17:45

При экстремально низких температурах ярмарка региональной кухни «Вкус Арктики» прошла в городе атомщиков

С 26 по 27 декабря при экстремально низких температурах – от минус 26 до минус 40 – на главной площади города Полярные Зори прошла мобильная ярмарка региональной кухни «Вкус Арктики». Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России» при поддержке правительства Мурманской области, Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» – Кольская атомная станция и информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

Команда рестораторов и шеф-поваров Мурманской области представила меню арктической кухни. Суп из глухаря, мясо лося в брусничном блине, чипсы из ягеля, поморская рыбная похлебка – всего более 30 наименований блюд из оленины, трески, палтуса, северных ягод морошки, брусники, черники, ягеля смогли попробовать гости мероприятия.

«Современная «Арктическая кухня» базируется не только на вкусовых, но и на исключительных полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова. Не удивительно, что именно Мурманская область – лидер по развитию гастрономического туризма в Арктической зоне Российской Федерации. Мы продолжаем выбранный курс на развитие данного направления, и с каждым проектом видим интерес, как и местных жителей, так и туристов. За два дня работы ярмарки «Вкус Арктики» было реализовано более 1500 порций ресторанных блюд по демократичным ценам в биоупаковке», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Организаторы протестировали актуальную модель уличных мероприятий, адаптированную под действующие противоэпидемические ограничения. Блюда ресторанов и отелей Мурманской области, специализирующихся на арктической кухне, разместились на 6 фудтраках российского производства «ГАЗель NEXT» специальной серии.

«В 2020 году многие путешественники открыли для себя арктическую кухню, стимулом прослужили уличные фестивали арктической кухни, которые проводятся с 2018 года, приемы в МИДе для послов и зарубежных представительств СМИ, в отелях появились «арктические завтраки». На лаборатории арктической кухни в Териберку стремятся попасть шеф-повара со всей страны. Арктическая кухня существует и является действующим предложением в меню наших ресторанов, отмеченных «Гастрономической картой России», – отметила автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Гости ярмарки получили 100 подарочных наборов «Вкус Арктики», куда вошли главные гастрономические сувениры: вяленая оленина, варенье из брусники/морошки, чипсы из ягеля, чай «Хибинский» и многое другое.

Как сообщает региональный комитет по туризму, при поддержке правительства Мурманской области первый мобильный фестиваль арктической кухни проекта «Гастрономическая карта России» за Полярным кругом прошёл в декабре 2018 года в рамках открытия горнолыжного сезона на курорте «Большой Вудъявр» в Кировске. В июле 2019 года на мобильном фудкорте на V Арктическом фестивале «Териберка» более 5 тысяч гостей за 2 дня попробовали более 10 тысяч порций доступной арктической кухни. При поддержке правительств регионов-участников с июня 2018 года командой проекта «Гастрономическая карта России» организовано 22 мобильных фестиваля региональной кухни в 18 регионах.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда: итоги 2020, прогнозы на 2021
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееАндрей Чибис обсудил с председателем облизбиркома подготовку к грядущим выборам
-

Последние комментарии

Татьяна Ларина
25.12.20 22:40
Помнится всем миром деньги на собор собирали. Ну и как,построили ? Теперь и за спорт можно взяться.
Комментарий к новости:В Мурманске планируется построить уникальный духовно-спортивный центр
Екатерина
25.12.20 16:39
Хочу ещё раз сказать ОГРОМНОЕ СПАСИБО за подарок! Участвовали в акции в прошлом году. Ничего не подозревая написали в открытке синтезатор, обычный - детский, небольшой. Каково было удивление увидеть в
Комментарий к новости:«Волшебная ёлка» - делать добро просто и приятно
Павел
23.12.20 15:08
Когда же вы нажретесь , на простых людях выехать хотите.
Комментарий к новости:С 1 января 2021 года в Мурманской области увеличится плата за капитальный ремонт домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3012345678910111213141516171819202122232425262728293031123
-Скоро в эфире20:00«Бизнес по-мурмански: Грязное дело». Специальный репортаж (12+)20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)«Тринадцатая» зарплата многих россиян пойдёт на выплату кредитов и отпуска-PRO Валюту (16+)Курс евро подрос на 25 копеек, доллар укрепился почти на 3 копейки-PRO Энергетику (18+)Имеющиеся резервы мощности Кольской АЭС являются одним из главных инвестиционных преимуществ Мурманской области-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Госкомиссия утвердила месторождение «Роснефти» в Карском море-PRO Законы (18+)Рыбацкое сообщество поддержало идею ужесточения контроля за иностранными инвестициями в отрасль
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика