При экстремально низких температурах ярмарка региональной кухни «Вкус Арктики» прошла в городе атомщиков

С 26 по 27 декабря при экстремально низких температурах – от минус 26 до минус 40 – на главной площади города Полярные Зори прошла мобильная ярмарка региональной кухни «Вкус Арктики». Мероприятие организовано в рамках федерального проекта «Гастрономическая карта России» при поддержке правительства Мурманской области, Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» – Кольская атомная станция и информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

Команда рестораторов и шеф-поваров Мурманской области представила меню арктической кухни. Суп из глухаря, мясо лося в брусничном блине, чипсы из ягеля, поморская рыбная похлебка – всего более 30 наименований блюд из оленины, трески, палтуса, северных ягод морошки, брусники, черники, ягеля смогли попробовать гости мероприятия.

«Современная «Арктическая кухня» базируется не только на вкусовых, но и на исключительных полезных свойствах продуктов и дикоросов Кольского полуострова. Не удивительно, что именно Мурманская область – лидер по развитию гастрономического туризма в Арктической зоне Российской Федерации. Мы продолжаем выбранный курс на развитие данного направления, и с каждым проектом видим интерес, как и местных жителей, так и туристов. За два дня работы ярмарки «Вкус Арктики» было реализовано более 1500 порций ресторанных блюд по демократичным ценам в биоупаковке», – отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Организаторы протестировали актуальную модель уличных мероприятий, адаптированную под действующие противоэпидемические ограничения. Блюда ресторанов и отелей Мурманской области, специализирующихся на арктической кухне, разместились на 6 фудтраках российского производства «ГАЗель NEXT» специальной серии.

«В 2020 году многие путешественники открыли для себя арктическую кухню, стимулом прослужили уличные фестивали арктической кухни, которые проводятся с 2018 года, приемы в МИДе для послов и зарубежных представительств СМИ, в отелях появились «арктические завтраки». На лаборатории арктической кухни в Териберку стремятся попасть шеф-повара со всей страны. Арктическая кухня существует и является действующим предложением в меню наших ресторанов, отмеченных «Гастрономической картой России», – отметила автор-методист и руководитель проекта «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Гости ярмарки получили 100 подарочных наборов «Вкус Арктики», куда вошли главные гастрономические сувениры: вяленая оленина, варенье из брусники/морошки, чипсы из ягеля, чай «Хибинский» и многое другое.

Как сообщает региональный комитет по туризму, при поддержке правительства Мурманской области первый мобильный фестиваль арктической кухни проекта «Гастрономическая карта России» за Полярным кругом прошёл в декабре 2018 года в рамках открытия горнолыжного сезона на курорте «Большой Вудъявр» в Кировске. В июле 2019 года на мобильном фудкорте на V Арктическом фестивале «Териберка» более 5 тысяч гостей за 2 дня попробовали более 10 тысяч порций доступной арктической кухни. При поддержке правительств регионов-участников с июня 2018 года командой проекта «Гастрономическая карта России» организовано 22 мобильных фестиваля региональной кухни в 18 регионах.