При газификации Мурманской области будет использован опыт эксплуатации газовых котельных Минобороны России

Заместитель губернатора – министр энергетики и ЖКХ Алла Истомина с рабочим визитом посетила газовую котельную Минобороны России, где в условиях производства ознакомилась с работой современного отечественного оборудования.

Как рассказал заместитель начальника филиала ВМФ по СФ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Владимир Белевцев, помимо самой котельной, построена целая система приема, хранения и регазификации сжиженного природного газа, что позволяет обеспечить длительное хранение и выдачу топлива, при этом давление газа в системе хранения поддерживается автоматически. Котельная построена в 2021 году из современных материалов, полностью автоматизирована и может работать без непосредственного участия персонала.

«В рамках плана «На Севере – жить!» после строительства газопровода «Волхов – Мурманск» на природный газ будут переведены более 80 источников теплоснабжения. Положительный опыт использования Минобороны России оборудования и технологий для использования сжиженного топлива очень полезен и будет использован в дальнейшей работе», – подчеркнула в ходе визита Алла Истомина.

Напомним, Президентом РФ Владимиром Путиным принято решение о газификации Мурманской области от единой ресурсной базы газоснабжения Российской Федерации путем строительства магистрального газопровода от Волхова до Мурманска протяжённостью более 1300 км. В настоящее время актуализируется Генеральная схема газоснабжения и газификации, а также ведется разработка региональной Программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций.

Газификация Мурманской области позволит решить проблему мазутозависимости Мурманской области, а также улучшит экологическую обстановку в регионе за счёт снижения выбросов в атмосферу.

Фото предоставлено отделением (планирования и документационного обеспечения) ЖКС №9 филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ).