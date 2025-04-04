При мошенничестве доступ к некоторым разделам на портале «Госуслуги» будут ограничивать на 72 часа

Доступ к разделам по налогам, пенсиям и льготам на портале «Госуслуги» будут закрывать на 72 часа при подозрении на действия мошенников.

Как сообщает Минцифры в телеграм-канале, «мы заботимся о безопасности учётных записей госуслуг и постоянно совершенствуем их защиту. Для борьбы с мошенниками принято ещё одно нововведение. Если действия пользователя вызывают подозрения, доступ к чувствительным разделам личного кабинета ограничат на 72 часа. Доступ к каким разделам может быть ограничен: «Доходы и налоги», «Работа и пенсия», «Льготы и выплаты».

При подозрении на взлом пользователь, как и раньше, не сможет зайти на некоторые ресурсы. Например, он не сможет авторизоваться на сайтах микрофинансовых организаций или активировать мобильное приложение «Госключ».

Получить доступ к аккаунту «Госуслуги» можно, только если пользователь сам сообщит данные для входа, например код из СМС. Если это случилось и учётной записью завладели мошенники, они не смогут получить интересующие их сведения. У пользователя будет 72 часа, чтобы вернуть доступ к госуслугам.

Фото: https://t.me/mintsifry/2470