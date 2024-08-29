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Мурманская область. Арктика (16+)29.08.24 14:30

При обновлении плана «На Севере – жить» жители пожелали сделать Мурманскую область самой благоустроенной в Арктике

28 августа  в Мурманске губернатор Андрей Чибис представил обновленный стратегический план «На Севере – жить», в котором особое внимание уделено созданию в каждом муниципалитете комфортной городской среды с местами отдыха для местных жителей.

«К 2030 году нужно сделать так, чтобы не менее 60% общественных пространств были комфортными для наших жителей. В каждом крупном муниципалитете мы точно благоустроим территории отдыха у воды. У нас огромное количество водоемов и важно, чтобы в каждом крупном населенном пункте, где живут более пяти тысяч человек, было благоустроено такое пространство», – сказал глава региона.

Будет продолжено и обновление детских площадок. Если сейчас в регионе обновлена каждая пятая, то к 2030 году будет обновлена каждая вторая, при этом срок их эксплуатации не будет превышать 10 лет.

«Помимо общественных пространств, детских площадок и зон отдыха, конечно, принципиальный вопрос – это дворы. Мы долго спорили, но в итоге приняли решение, что берем на себя такое повышенное обязательство – добиться, чтобы к 2030 году во дворах не было ям. Это постоянная работа, система должна заработать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Только в этом году работы по ямочному ремонту в рамках мероприятий по благоустройству проходят на территории 20 муниципальных образований – это рекордный объем работ, свыше 400 проездов.

Еще одна очень важная тема, о которой сказал губернатор – тема света. Он подчеркнул, что при ремонте фасадов в центрах городов Кольского Заполярья устанавливается архитектурно-художественная подсветка, чтобы в темное время суток, особенно в полярную ночь, северяне могли чувствовать себя комфортно на улицах своих населённых пунктов.

«Конечно, отдельная история в нашем обновленном плане – это город-герой Мурманск, для которого подготовлен отдельный проект по историческому центру города, отдельный проект по пешеходной связи, проходящей от памятника «Ждущей» до аквапарка, который будет построен недалеко от Кольского моста», – сказал Андрей Чибис.

У мурманчан появится и своя зона отдыха у воды, пожелания по такому благоустройству предложили сами жители на отраслевой сессии по обсуждению новой стратегии развития региона.

«Набережная – то, чего ждут все мурманчане. И все озвученное – это не просто идеи, а проработанные проекты по Мурманску в рамках мастер-плана. И мы беремся за то, чтобы это сделать», – завершил губернатор свое выступление по блоку благоустройства.

Как сообщает Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области, в основу обновленного стратегического плана «На Севере — жить» вошли свыше 72 тысяч предложений, поступивших от 25 тысяч северян.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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