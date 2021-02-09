При оценке качества обратной связи с населением учтут работу органов власти с официальными аккаунтами

Рейтинг открытости региональных и муниципальных органов власти, подготовленный Центром управления регионом, рассчитывается на основании 15 показателей. Среди них – количество поступивших сообщений через соцсети и портал «Наш Север», скорость их отработки, качество подготовки ответов, реальные меры реагирования на сообщения.

На показателях скажется и открытость групп органов власти, доступность для высказывания жителями своего мнения, претензий, жалоб.

«Ведение аккаунтов – это важная часть работы в медиапространстве. Просто создать группу и давать от ее имени ответы людям – недостаточно. Группа должна работать. Комментарии к постам должны быть открыты. В противном случае, человек, не найдя возможности рассказать о своей проблеме в группе, к примеру, городской администрации, обязательно выскажется в других источниках. Но при этом его проблема будет решаться медленнее, а общее недовольство чиновниками возрастет», – отметил руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

По словам руководителя ЦУР Мурманской области, главная задача рейтингования – не указать на недостатки при работе в соцсетях и выявить лучших и худших, а вместе с муниципальными и региональными органами власти выявить системные проблемы обратной связи и помочь их решить.