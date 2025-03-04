При осуществлении любительского рыболовства необходимо соблюдать ограничения, установленные федеральным законом «О любительском рыболовстве»

На территории Мурманской области действуют правила рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна утверждённые приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 92 (далее - Правила рыболовства), которыми устанавливаются:

- минимальный размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов;

- виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов;

- запрет рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов;

- размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, размер и конструкцию орудий добычи (вылова) водных биоресурсов;

- разрешенный гражданину для добычи (вылова) в течение суток объем (количество, вес) водных биоресурсов, не относящихся к видам (подвидам и популяциям), занесенным в Красную книгу Российской Федерации, при осуществлении любительского рыболовства.

Как отмечает ПУ ФСБ России по западному арктическому району, любительское рыболовство осуществляется гражданами свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, за исключением случаев предусмотренных федеральным законом от 25 декабря 2018 г. №475-ФЗ «О любительском рыболовстве».[1]

В 2025 году на территории Мурманской области ожидается увеличение захода горбуши, в связи с чем, Пограничное управление обращает внимание, на соблюдение следующих требований законодательства. Разрешается добывать горбушу свободно и бесплатно в Баренцевом и Белом морях, за пределами рыболовных участков:

- в местах, не являющихся местом нереста лосося атлантического (семги) в границах Мурманской и Архангельской областей, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия и Республики Коми, согласно приложениям №1, 2 и 7-9 к Правилам рыболовства;

- крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных, двойных или тройных крючков не более 10 штук в реках и ручьях, не более 20 штук в озерах и водохранилищах, не более 100 штук в море, а также специальными ружьями и пистолетами для подводной охоты без применения автономных дыхательных аппаратов.

При этом устанавливается суммарная суточная норма добычи (вылова), которая составляет в территориальном море Российской Федерации и внутренних морских водах Российской Федерации не более 50 кг (в пресноводных водных объектах 25 кг).

При осуществлении любительского рыболовства необходимо соблюдать ограничения, установленные федеральным законом «О любительском рыболовстве» и Правилами рыболовства, например, запрещается:

- использовать сетные орудия добычи (вылова), не обозначая их положение с помощью буев или опознавательных знаков (в пункте 78 Правил рыболовства оговариваются орудия добычи, используемые при осуществлении любительского рыболовства);

- превышать объём и количество добытых (выловленных) водных биоресурсов, установленные в путевке;

- находиться на водных объектах рыбохозяйственного значения, в их водоохранной зоне с сетными орудиями добычи (вылова), не учтёнными в территориальных органах Росрыболовства и не имеющими обязательной поштучной маркировки;

- вылавливать (изымать из среды обитания) краба камчатского в период с 1 января по 30 апреля (при этом добыча разрешена только на выделенных для этих целей).

В случае нарушения правил добычи (вылова) водных биологических ресурсов законодательством Российской Федерации предусмотрена административная или уголовная ответственность.

[1] - любительское рыболовство - это деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей.