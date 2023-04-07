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Мурманская область. Арктика (16+)07.04.23 17:00

При поддержке Единого волонтёрского центра Мурманской области в Севастополе проведут образовательную конференцию для жён военнослужащих

Флагманский проект Единого волонтёрского центра, образовательный проект для женщин из Мурманской области — «Звезда Севера», впервые выходит за пределы региона. 15 апреля в Севастополе пройдёт конференция «Черноморская звезда», она объединит Северный и Черноморский флота единой темой – саморазвития женщин, жён военнослужащих.

15 апреля в Севастополе состоится первая образовательная конференция для жён военнослужащих — «Черноморская звезда», ставшая продолжением заполярного проекта по поддержке женщин «Звезда Севера», который с 2020 года реализуется в Мурманской области. Инициатором конференции в Севастополе стало командование Черноморским флотом. Единый волонтёрский центр Мурманской области выступает соорганизатором пилотной конференции в Крыму. Автор проекта «Звезда Севера», руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис поделится успешным опытом реализации и проведения мероприятия с местными организаторами.

«Мурманск и Севастополь многое связывает, теперь север и юг объединит ещё и «Звезда», — отметила автор проекта «Звезда Севера» Евгения Чибис, — Уверена, что «Черноморская звезда» найдёт большой отклик у участниц, ведь этот проект инициирован женщинами Севастополя для своих подруг и знакомых. У них такие же проблемы, общие темы и интересы. Команда Единого волонтёрского центра счастлива помочь организовать первую конференцию, и сделать ее максимально полезным и своевременным проектом, который заживет самостоятельной жизнью».

В рамках конференции «Черноморская звезда» на волонтёрских началах с лекциями и мастер-классами спикеры «Звезды Севера» из трёх городов: Москвы, Мурманска и Севастополя. Лекции будут посвящены темам здоровья, образования, воспитания детей, стиля, создания своего дела, здорового питания и саморазвития. В числе преподавателей — доктор медицинских наук и главный детский аллерголог-иммунолог Министерства здравоохранения Московской области, телеведущий Андрей Продеус.

Напомним, в феврале в рамках IV конференции «Звезда Севера» состоялся круглый стол по вопросам поддержки жён военнослужащих и участников СВО. Он объединил в Заполярье лидеров женсоветов со всей России. Одним из результатов круглого стола стала конференция «Черноморская Звезда».

«Мы увидели, каким популярным стал проект среди мурманчанок и жительниц закрытых городов Заполярья, жён военнослужащих на севере, которые хотят развиваться, реализовываться и получать новые знания в разных областях. Теперь мы хотим подарить такую возможность и женщинам Черноморского флота. Это время переключить фокус внимания на себя, познакомиться с близкими по духу людьми и узнать что-то новое. Очень хочется в этот день позаботиться о самой женщине, поддержать её в столь нелегкое время, чтобы у неё, в свою очередь, появились силы для поддержки своей семьи — мужа, детей, родителей, друзей, которым нужна наша постоянная включенность и забота. Мы надеемся, что наше мероприятие станет началом большого проекта в нашем городе», — рассказала организатор проекта «Черноморская звезда» Елена Романова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, конференция не только даст возможность для интеллектуального и творческого развития, но и станет прекрасной возможностью для новых знакомств и контактов, получения консультаций и советов экспертов в различных сферах жизни. Подробная информация опубликована в группе проекта.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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