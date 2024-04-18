При поддержке Государственной стипендии правительства РФ артистка областного театра кукол создаст спектакль о Крайнем Севере

Союз театральных деятелей Российской Федерации опубликовал список лауреатов Государственной стипендии правительства Российской Федерации для молодых деятелей культуры и искусства в 2024 году. В числе 33 победителей — актриса Мурманского областного театра кукол Валерия Песнева.

В конкурсную комиссию на получение Государственной стипендии Валерия Песнева при поддержке руководства Мурманского областного театра кукол представила проект постановки спектакля для самого маленького зрителя, в котором выступит в роли сценариста и актрисы.

Спектакль «Свет, который слышно» — трогательная история об оленёнке, жителе Крайнего Севера, непохожем на своих соплеменников. Целеустремлённость, вера в себя и готовность помочь другим позволяют молодому оленю найти своё место в жизни и даже спасти самого Деда Мороза, попавшего в непростую ситуацию. «Свет, который слышно» — это одно из названий северного сияния.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, в своей идее автор проекта обращается к легендам и сказкам коренных народов Кольского Севера. Это позволит маленькому зрителю при первом знакомстве с театральным искусством впитать культуру и наследие наших предков, узнать о традициях и истории арктического края, в котором довелось родиться и где предстоит жить. Сказка подойдёт для семейного просмотра, а юные и зрители и их родители получат ещё одну возможность проведения совместного досуга с пользой.

Администрация Мурманского областного театра кукол окажет поддержку в реализации проекта.

Фото: https://gov-murman.ru