При поддержке гранта фонда «Искусство, наука и спорт» областной театр кукол отправится на гастроли в Белгородскую и Курскую области

Мурманский областной театр кукол вошёл в число победителей грантового конкурса «Культурная афиша». Это программа благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт», которая направлена на поддержку гастрольной деятельности театров и музыкальных коллективов. Она предоставляет возможность творческим коллективам продемонстрировать свое мастерство перед широкой аудиторией Белгородской и Курской областей.

Основная цель конкурса — это насыщение культурной повестки малых городов и стимулирование театральных и музыкальных коллективов к гастрольной деятельности. В экспертное жюри грантового конкурса «Культурная афиша» вошли преподаватели театроведческого и продюсерского факультетов Российского института театрального искусства — ГИТИС, которых благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» привлекает для независимой оценки конкурсных заявок. Председатель экспертного жюри — заслуженный деятель искусств РФ, профессор, ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

Как отмечает региональное Министерство культуры, эксперты выбрали 11 победителей, в их число вошёл и Мурманский областной театр кукол. Благодаря гранту коллектив театра в сентябре 2025 года отправится на гастроли со спектаклями «Саквояж доктора Чехова» и «Колобок» в города Старый Оскол, Губкин и Железногорск.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/