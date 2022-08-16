При поддержке губернаторского стартапа в Ловозерском районе открылась сап-станция «Гиперборея»

Данный проект вошёл в число победителей первого конкурса «Губернаторский стартап», получил поддержку в 1 млн рублей, также он реализован в рамках государственной программы «Гектар Арктики». Сап-станция оказывает услуги по прокату оборудования для занятий сапбордингом. Освоить активность гостям помогает опытный инструктор. Занятия могут проводиться в групповом или индивидуальном формате.

«Данный проект своевременно отвечает на запрос общества в оборудовании мест для сапбординга. Ведь этот вид спорта становится очень популярным. Мы надеемся, что сап-станция станет новой точкой притяжения Ловорзерского района, которая разнообразит досуг местных жителей и туристов, приезжающих в Кольское Заполярье на отдых из других регионов», – прокомментировала вице-губернатор Ольга Кузнецова.

Помещение сап-станции оборудовано комнатами для переодевания и хранения инвентаря (сапборды, весла, насосы, гидрокостюмы и т.п.), санузлом. На территории расположена уютная беседка.

Размер губернаторского стартапа второго этапа, который начнётся в конце августа, для некоторых категорий заявителей будет увеличен до 2 млн рублей. Так, на увеличение суммы могут претендовать проекты, реализуемые в ЗАТО, отдаленных и приграничных населенных пунктах, моногородах. Ещё одним приоритетным направлением станет создание аптечных пунктов в отдаленных населенных пунктах. Кроме того, до 2 млн рублей смогут получить бывшие военные – участники СВО и члены их семей, которые решат заняться предпринимательством, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/