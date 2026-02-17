При поддержке инициатив жён военнослужащих нужно снять возрастное ограничение до 35 лет – Андрей Чибис

Вчера в ходе оперативного совещания обсудили подготовку нового конкурсного отбора на гранты на реализацию социально значимых молодёжных проектов и программ. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что поддержка молодёжных инициатив – одно из приоритетных направлений стратегического плана «На Севере – жить!».

«Мы поддержали с 2021 года 113 проектов в разных сферах – от социально значимых инициатив до патриотического воспитания и развития добровольчества. Особое внимание уделяем инициативам женсоветов соединений и воинских частей. Жены наших военнослужащих, несмотря на сложности, показывают пример ценностей, стойкости, которые всегда были присущи русской женщине. Поэтому мы продолжим оказывать особое внимание инициативам жительниц военных гарнизонов, городов», – подчеркнул губернатор.

Глава региона сообщил, что принять участие в грантовом конкурсе смогут как молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, так и некоммерческие организации, которые реализуют в регионе молодёжную политику. Для физических лиц предусмотрены гранты до 400 тысяч рублей, для юридических – до миллиона рублей. Приём заявок будет проходить через «Электронный бюджет». Подробную информацию и дату старта приёма документов опубликуют позже на сайте комитета молодёжной политики и на портале «Молодая Арктика».

«Коллеги, когда мы говорим о поддержке инициатив жён военнослужащих, я считаю, что нужно снять возрастное ограничение до 35 лет. Мы понимаем, что акцент на молодёжь, но в рамках этого отбора прошу с этим учётом оперативно внести правки в нормативную документацию. По инициативам жён военнослужащих для гарнизонов и ЗАТО не должно быть возрастных ограничений», – подчеркнул Андрей Чибис.

