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Мурманская область. Арктика (16+)27.11.24 14:30

При поддержке Кольской АЭС открылась обновленная регистратура детской поликлиники МСЧ №118 в городе атомщиков

25 октября в Полярных Зорях состоялось открытие обновленной зоны регистратуры детской поликлиники МСЧ №118 ФМБА России.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, реконструкция, стартовавшая в августе 2024 года, стала возможной благодаря проекту Госкорпорации «Росатом» по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия. Финансовую поддержку его реализации в Полярных Зорях оказала Кольская АЭС, которая выделила на эти цели свыше 13 млн рублей.

В ходе работ было расширено пространство регистратуры, изменены маршруты передвижения пациентов до кабинетов, выполнен капитальный ремонт помещений, осуществлена замена мебели и обновление всех коммуникаций.

Все эти изменения направлены на улучшение организации работы поликлиники и обеспечение более удобного доступа к услугам для юных пациентов и их родителей.

«Кольская АЭС принимает активное участие в проектах по улучшению доступности и качества медицинских услуг под общим названием «Территория здоровья». Для достижения этой цели станция реализует ряд инициатив, включая финансирование модернизации медицинских учреждений и поддержку социально значимых программ. Мы уверены, что забота о здоровье жителей является основой социального благополучия и устойчивого развития нашего города», - отметил Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

В проектировании новых логистических путей перемещения внутри учреждения приняли участие специалисты производственной системы «Росатом» и работники Кольской АЭС.

 

Фото предоставило управление информации и общественных связей Кольской АЭС.

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