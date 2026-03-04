При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»

28 февраля в «Нашем парке» города Полярные Зори прошёл традиционный конкурс снежных фигур «Ядрёная баба». В мероприятии приняли участие 16 команд. Среди них были представители подразделений Кольской АЭС, творческих и спортивных объединений, подрядных и общественных организаций, детских учреждений, а также семьи и учащиеся муниципальных образований города.

Команды проявили свою креативность и фантазию, создавая из снега уникальные скульптуры, посвященные главной теме этого года – «Единство народов России». По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

в номинации «Цветная фантазия» - 1 место – команда МБДОУ № 6 «Снежная сказка», семейная команда Славинских-Березиных-Клыгиных, детская команда «Пчёлки»; 2 место – команда Полярнозоринского местного отделения партии «Единая Россия» «Атомный характер», семейная команда Колинько, детская команда «Северная аврора»; 3 место – команда «ГЭМ»;

в номинации «Снежная сказка» победителями стали команда МБДОУ г. Полярные Зори «Детский сад № 7» «Скрепка» и семейная команда МУП «Энергия» «Буба». В числе призёров оказалась команда МБОУ СОШ №4 «Чудо-Юдо».

Все команды-участники были награждены памятными дипломами, сувенирами и сладкими призами.

«Проведение фестиваля «Ядрёная баба» давно стала доброй традицией нашего города. Из простого конкурса он превратился в настоящий городской праздник, объединяющий разные поколения, семьи, коллег и соседей. Люди приходят сюда не просто погулять, а чтобы поддержать участников и по-настоящему насладиться особой атмосферой творчества и единения», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, для гостей фестиваля была организована развлекательная программа, включавшая морозный квест «Тайна Ядрёной бабы», забег на снегоступах, выступления вокальных коллективов. В рамках праздника прошли мастер-классы по подлёдному лову рыбы «Мормышка-Профи» и созданию ледяных скульптур на тему «Тайны ледяного искусства» с известным апатитским скульптором Валерием Липпоненом, одним из создателей «Снежной деревни». Все желающие могли принять участие в традиционных русских забавах: метании валенка, перетягивании каната и подъёме гирь.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.