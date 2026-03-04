Три проекта из Мурманской области претендуют на победу в народном голосовании премии «Служение»При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.26 12:30

При поддержке Кольской АЭС состоялся традиционный фестиваль «Ядрёная баба»

28 февраля в «Нашем парке» города Полярные Зори прошёл традиционный конкурс снежных фигур «Ядрёная баба». В мероприятии приняли участие 16 команд. Среди них были представители подразделений Кольской АЭС, творческих и спортивных объединений, подрядных и общественных организаций, детских учреждений, а также семьи и учащиеся муниципальных образований города.

Команды проявили свою креативность и фантазию, создавая из снега уникальные скульптуры, посвященные главной теме этого года – «Единство народов России». По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом:

в номинации «Цветная фантазия» - 1 место – команда МБДОУ № 6 «Снежная сказка», семейная команда Славинских-Березиных-Клыгиных, детская команда «Пчёлки»; 2 место – команда Полярнозоринского местного отделения партии «Единая Россия» «Атомный характер», семейная команда Колинько, детская команда «Северная аврора»; 3 место – команда «ГЭМ»;

в номинации «Снежная сказка» победителями стали команда МБДОУ г. Полярные Зори «Детский сад № 7» «Скрепка» и семейная команда МУП «Энергия» «Буба». В числе призёров оказалась команда МБОУ СОШ №4 «Чудо-Юдо».

Все команды-участники были награждены памятными дипломами, сувенирами и сладкими призами.

«Проведение фестиваля «Ядрёная баба» давно стала доброй традицией нашего города. Из простого конкурса он превратился в настоящий городской праздник, объединяющий разные поколения, семьи, коллег и соседей. Люди приходят сюда не просто погулять, а чтобы поддержать участников и по-настоящему насладиться особой атмосферой творчества и единения», – отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, для гостей фестиваля была организована развлекательная программа, включавшая морозный квест «Тайна Ядрёной бабы», забег на снегоступах, выступления вокальных коллективов. В рамках праздника прошли мастер-классы по подлёдному лову рыбы «Мормышка-Профи» и созданию ледяных скульптур на тему «Тайны ледяного искусства» с известным апатитским скульптором Валерием Липпоненом, одним из создателей «Снежной деревни». Все желающие могли принять участие в традиционных русских забавах: метании валенка, перетягивании каната и подъёме гирь.

 

 

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Треть жителей Мурманской области, которые используют ИИ в работе, делают это ежедневно
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

51DanilA
04.03.26 10:04
Маловато будет!
Комментарий к новости:Губернатор поддержал инициативу «Единой России» об уменьшении численности депутатского корпуса нашего региона
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска". Ист
26.02.26 14:14
Приветствую всех мурманчан и коллег по работе и общей борьбе с укро-бандеро-фашизмом. В почётом карауле во время церемонии открытия мемориального стенда в честь военнослужащих, погибших при выполнен
Комментарий к новости:В Мурманском строительном колледже имени Момота открыли памятный знак, рассказывающий о большом человеческом подвиге
Алла
20.02.26 19:34
Общие фразы....конкретно что измениться ? Репертуар облтеатра изменится, появятся новые пьесы российских драматургов ??? Какие темы ??? Филармония для кого ??? Елена Крынжина и дети ???? Через
Комментарий к новости:Писатели и театральные деятели Заполярья объединились для совместных проектов
-Правовая консультация (18+)Как работаем и отдыхаем в марте 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)hh.ru и «Моя смена»: потребность в дополнительном заработке есть у 47% мурманчан-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос почти на 44 копейки, доллар укрепился на 19 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС стартовала ремонтная кампания - 2026-PRO ЖКХ (18+)«Губернаторский контроль» подвёл итоги исполнения поручений и отработки обращений жителей Мурманской области-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»