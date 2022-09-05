При поддержке Кольской АЭС в апатитской школе появился «Атомкласс»

В средней общеобразовательной школе №4 г. Апатиты при поддержке Кольской АЭС и Государственной корпорации «Росатом» свои двери распахнул «Атомкласс». На его оснащение инновационным оборудованием направлено порядка 1,5 млн рублей.

Комплекты лабораторного оборудования для изучения нанотехнологий, «Гидроэлектростанция», конструкторы для проектной деятельности позволят привить интерес школьников к естественно-научным предметам, а также подготовиться к сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Директор Кольской АЭС, депутат Мурманской областной Думы Василий Омельчук поздравил учеников с началом учебного года: «Ребята, вы – будущее нашей страны. Мы стараемся приложить все усилия, чтобы образовательный процесс для вас стал более увлекательным, современным и высокотехнологичным. Обучение в «Атомклассе» позволит вам познакомиться со спецификой работы на атомной станции, а также определить свой дальнейший путь профессионального становления. Вас ждёт обмен опытом с учениками из других «Атомклассов» страны, подготовка к олимпиадам, интеллектуальные конкурсы и многое другое. Интересной вам учёбы в вашей прекрасной школе!».

«Мы стремимся поднять качество естественно-научного образования, теперь наши ученики имеют возможность углубленно изучать физику, математику, химию, информатику, готовиться к успешной сдачи экзаменов, поступать в лучшие вузы страны, иметь перспективы трудоустройства на Кольскую АЭС», – поделилась директор средней общеобразовательной школы №4 г. Апатиты Наталья Бровко.

Как сообщает управление информации и общественных связей Кольской АЭС, программа «Атомклассы» реализуется с 2011 года. ГК «Росатом» – социально-ответственная компания, поэтому стремится внедрять современные образовательные технологии во все учреждения городов присутствия атомных станций, а также за их пределами. В настоящее время сеть «Атомклассов» в стране насчитывает 60 школ.

Фото предоставлено управлением информации и общественных связей Кольской АЭС.