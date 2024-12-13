При поддержке Кольской АЭС в Полярных Зорях открылся Центр промышленной медицины МСЧ №118

Работа центра позволит существенно сократить время прохождения медицинских осмотров, исключив очереди благодаря применению инновационной программы, направленной на оптимизацию логистики. Кроме того, в новом отделении будет уделено внимание диагностике и предотвращению профессиональных заболеваний сотрудников Кольской АЭС и подрядных организаций.

11 декабря в поликлинике МСЧ №118 ФМБА России города Полярные Зори состоялось открытие Центра промышленной медицины. Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Кольской АЭС, которая выделила более 13 млн рублей на его создание.

Центр оснащён современными процедурными кабинетами, кабинетами врачей-специалистов, помещениями для проведения обследований и диагностики. В подразделении установлено новое медицинское оборудование, создана своя регистратура и несколько зон ожидания, а для комфорта посетителей предусмотрена удобная навигация.

«Кольская АЭС активно принимает участие в проекте «Территория здоровья». За этот год был реализован целый ряд инициатив, направленных на модернизацию медицинских учреждений и поддержку социально значимых программ. Центр промышленной медицины – это современное решение, которое поможет усовершенствовать процесс прохождения медосмотров не только для сотрудников станции, но и для других жителей Полярных Зорь», – отметил Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Открытие Центра стало возможным благодаря совместному проекту Госкорпорации «Росатом» и ФМБА России по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия. В проектировании новых логистических путей перемещения внутри учреждения приняли участие специалисты производственной системы «Росатома» Кольской АЭС.

Как отмечает управление коммуникаций Кольской АЭС, повышение уровня здравоохранения и доступности современной медицинской помощи населению – один из значимых факторов роста продолжительности и качества жизни граждан. Предприятия ГК «Росатом» всегда оказывают всестороннюю поддержку медицинским учреждениям в городах присутствия.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.