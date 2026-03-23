При поддержке Кольской АЭС в Полярных Зорях отремонтируют общежитие энергетического колледжа

В Полярных Зорях стартовали ремонтные работы в общежитии Полярнозоринского энергетического колледжа (ПЭК) при поддержке Заполярной АЭС.

После ремонта, окончание которого запланировано на конец лета текущего года, вместимость общежития увеличится с 45 до 75 мест. Также в рамках обновления планируется замена системы водо- и электроснабжения, освещения, замена окон и дверей, обустройство санитарных узлов. А ещё там появятся комфортабельные комнаты на 2–3 человека и гостевая. Все жилые помещения будут оснащены новой мебелью и необходимой бытовой техникой, что значительно улучшит условия для обучения и проживания студентов. Кроме того, для молодых людей оборудуют новую кухню, зоны для приёма пищи, прачечную, небольшой тренажёрный зал.

«Реализация этого проекта – важный шаг в улучшении условий обучения наших студентов. Благодаря реализации стратегического плана «НА СЕВЕРЕ – ЖИТЬ!» и поддержке госкорпорации «Росатом» мы можем создать современную и комфортную среду для молодого поколения энергетиков», – подчеркнул директор ПЭК Даниил Шевченко.

Он отметил, что в прошлом году в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» на базе ПЭК был открыт современный образовательно-производственный центр «Полярнозоринский», включающий 11 новых лабораторий и мастерских.

«Соглашение о сотрудничестве между Кольской АЭС и Полярнозоринским энергетическим колледжем предусматривает развитие учебно-материальной базы, стажировку педагогов, присутствие специалистов станции на защите дипломов. За 56 лет ПЭК подготовил более 10000 квалифицированных рабочих и специалистов, большинство из которых продолжили свой трудовой путь на Кольской АЭС», – подчеркнул советник директора Кольской АЭС, заместитель председателя Мурманской областной Думы Евгений Никора.

В 2026 году по программе «Профессионалитет» планируется набрать 125 студентов.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.