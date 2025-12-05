При поддержке Кольской АЭС в Полярных Зорях после комплексной реконструкции открылось обновлённое приёмное отделение МСЧ №118

3 декабря в ФГБУЗ МСЧ №118 ФМБА России города Полярные Зори Мурманской области состоялось открытие обновлённого приёмного отделения.

Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке Кольской АЭС и Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион) в рамках совместной программы госкорпорации «Росатом» и ФМБА России по совершенствованию качества и доступности медицинской помощи в городах присутствия.

В рамках капитального ремонта в отделении провели комплексную реконструкцию: обновили интерьер, выполнили внутреннюю перепланировку помещений, смонтировали новую систему освещения, произвели замену двух лифтов, модернизировали противопожарную систему, а также создали комфортную зону ожидания для пациентов.

Важным нововведением стало разделение потоков пациентов: теперь приёмное отделение располагает двумя отдельными входами – один предназначен для экстренной госпитализации, второй – для плановой.

Кроме того, обновлённое отделение оснащено двумя смотровыми и двумя диагностическими комнатами, полностью оборудованными для оказания высококвалифицированной медицинской помощи.

«Одна из приоритетных задач Концерна «Росэнергоатом» и его предприятий, в т.ч. Кольской АЭС, – повышение доступности медицинских услуг для жителей города. Реализованный проект позволит обеспечить ещё более высокий уровень медицинского обслуживания жителей нашего города. Благодаря современным решениям и улучшению инфраструктуры мы сможем оперативно реагировать на потребности наших пациентов, сокращая время ожидания и повышая качество предоставляемых услуг», – отметил Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.