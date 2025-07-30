При поддержке Кольской АЭС в Полярных Зорях прошёл заплыв на открытой воде

В минувшие выходные в городе-спутнике Кольской АЭС состоялся заплыв на открытой воде. Мероприятие прошло в акватории озера Пинозера, собрав 46 спортсменов из городов Мурманской области, Архангельска.

Заплыв на открытой воде включал дистанции 1500 метров, 400 и 100 метров. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом.

В категории 1500 метров:

среди женщин

1-е место – Васильева Юлия (18-39 лет), Захарченко Марина (40-49 лет), Королько Анна (50-59 лет), Фурсова Елена (60+);

2-е место – Зубова Алиса (18-39 лет);

3-е место – Кирина Марина (18-39 лет);

среди мужчин

1-е место – Нечаев Никита (18-39 лет), Захарченко Евгений (40-49 лет), Зонов Вячеслав (60+);

2-е место – Родченко Леонид (18-39 лет), Кутуев Антон (40-49 лет);

3-е место – Хасянов Дамир (18-39 лет), Осинин Антон (40-49 лет).

В категории 400 метров:

среди женщин и девушек

1-е место – Зубова Алиса (18-39 лет), Егнедова Анна (15-17 лет);

2-е место – Фурсова Елена (60+), Глебова Полина (15-17 лет);

3-е место – Васильева Юлия (18-39 лет), Стрелкова Алеся (15-17 лет);

среди мужчин и юношей

1-е место – Родителев Дмитрий (18-39 лет), Богданов Никита (15-17 лет);

2-е место – Корнышев Артемий (40-49 лет), Юнолайнен Александр (15-17 лет);

3-е место – Кутуев Антон (40-49 лет), Лосев Дмитрий (15-17 лет).

На дистанции 100 метров победителями стали Егнедова Анна и Юнолайнен Александр.

«Для Кольской АЭС спорт – это неотъемлемая часть корпоративной культуры, которая способствует развитию командного духа и здорового образа жизни. Мы активно поддерживаем спортивные соревнования, поощряя участие наших сотрудников и привлекая спортсменов со всей Мурманской области. Благодаря поддержке атомщиков в городе появляются современные спортивные объекты и расширяются возможности для тренировок», – отметил Игорь Кутузов, заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, заплыв на открытой воде приурочен к 52-летию пуска первого блока Кольской АЭС, Дню Военно-морского флота и 80-летию атомной промышленности России. Организатором мероприятия выступил клуб «Марафонец» при поддержке первичной общественной профсоюзной организации работников Кольской АЭС и администрации г. Полярные Зори.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.