При поддержке Кольской АЭС в Полярных Зорях пройдёт лыжный марафон «Кандалакша - Полярные Зори 2024»

7 апреля в целях популяризации спорта и здорового образа жизни среди молодёжи на территории Мурманской области состоится лыжный марафон протяженностью 55 км. Начало старта в 10.00. Подведение итогов и награждение победителей в 14.30.

Дистанцию по пересеченной местности классическим стилем попробуют преодолеть 234 участника из Санкт-Петербурга, Москвы, Рязани, Пскова, Хабаровска, Челябинска, Мурманской, Ленинградской, Нижегородской и Архангельской областей, республик Карелия, Коми и Мордовия, а также работники Кольской АЭС, жители города Полярные Зори.

Как сообщает управление коммуникаций Кольской АЭС, участников ждут крутые спуски и опасные повороты, а также местами наледь, которую образовали морозы, пришедшие на смену оттепели. Спортсмены, которые покажут лучший результат будут награждены специальными ценными призами.

С программой лыжного марафона можно ознакомиться на сайте: https://russiarunning.com/event/marathonpzk2022

Все желающие смогут следить за прямой трансляцией соревнования в социальной сети «ВКонтакте» на странице марафона: https://vk.com/kandazoriski; и на официальном паблике Кольской АЭС: https://vk.com/kolaplant

Организаторами соревнований выступили профсоюзный комитет Кольской АЭС, АНО «Лыжная команда «Русская Зима».

Лыжный классический марафон Кандалакша - Полярные Зори - это марафон формата «Из точки в точку», прообразом которого стала марафонская серия лыжных гонок Visma Ski Classics. На территории Мурманской области такие соревнования пройдут в четвёртый раз. По результатам 2023 года чемпионом стал Ермил Вокуев из города Сыктывкар, его время прохождения дистанции составило – 2.23.07.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.