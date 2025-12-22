При поддержке Кольской АЭС в Полярных Зорях в 2025 году реализован ряд мероприятий по благоустройству

За 2025 год в городе-спутнике Кольской АЭС - Полярные Зори при поддержке атомщиков был успешно выполнен ряд масштабных мероприятий по благоустройству общественных пространств и улучшению качества жизни населения. Значительных результатов в развитии инфраструктуры города удалось достичь благодаря реализации соглашения о сотрудничестве между госкорпорацией «Росатом» и правительством Мурманской области.

Так, в текущем году в городе атомщиков было реализовано два инициативных проекта: «Спортивное пространство «ПРОдвижение» в детском саду №5 и образовательное пространство в Гимназии №1 «Мой Север - моя жизнь». Обустроена спортивная раздевалка и место хранения инвентаря около ледового катка в посёлке Африканда. Также произведён поддерживающий ремонт дворовых территорий, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. При этом всего за последние 7 лет отремонтировано 133,3 тысячи кв. метров дорог, в том числе, в текущем году - 11 тысяч кв. метров.

Также благодаря соглашению и победе в конкурсе на платформе Министерства строительства РФ завершены работы по благоустройству улицы Строителей. Теперь территория включает в себя новые велодорожки, модернизированную остановку общественного транспорта, оборудованные парковочные места, зелёные насаждения и современное уличное освещение.

«Кольская АЭС, как градообразующее предприятие, принимает активное участие в благоустройстве Полярных Зорь. Город становится комфортнее и привлекательнее для жителей и гостей, появляется всё больше мест для отдыха и разнообразного досуга, развивается инфраструктура», - прокомментировал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Приоритетными направлениями работы в сфере благоустройства на 2026 год остаются ямочный ремонт и ремонт дорог, а также разработка проекта городской набережной. В рамках губернаторского проекта «На Севере - твой проект» будут благоустроены общественные территория между городским Дворцом культуры и Детской школой искусств, а также вдоль дома №11 по ул. Энергетиков - продолжение бульвара Северное сияние. В рамках грантового конкурса ГК «Росатом» «80 добрых дел» планируется создание Сквера строителей.

Фото предоставлено управлением коммуникаций Кольской АЭС.