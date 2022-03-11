При поддержке Минкульта РФ в областном художественном музее разработают мультимедиа-гид по выставке «Мир изобразительного искусства»

Мурманский областной художественный музей стал победителем конкурсного отбора в рамках национального проекта «Культура» среди выставочных проектов государственных и муниципальных музеев на создание мультимедиа-гидов с технологией дополненной реальности на цифровой платформе «Артефакт».

В этом году на конкурс было подано более 1500 заявок от учреждений культуры со всей России. Среди огромного числа участников постоянная виртуальная экспозиция «Мир изобразительного искусства» Мурманского областного художественного музея вошла в число из 75 победителей со всей страны.

«Мир изобразительного искусства» – эта экспозиция, состоящая из нескольких разделов, в которых представлены работы из фондового собрания музея. Первый из них посвящен русскому искусству XVIII—ХIХ вв. Особый интерес представляют полотна Харлампия Констанди, Ильи Занковского, Михаила Клодта, Иохана Кёлера, а также Николая Рериха. Коллекция произведений 1950–1980 годов состоит из живописных работ ведущих мастеров, таких как: Борис Иогансон, Дмитрий Мочальский, Евсей Моисеенко, Суло Юнтунен, Михаил Кончаловский и многих других. В экспозиции представлен отдельный раздел, который посвящен изобразительному искусству на Кольском полуострове. Там располагается коллекция произведений мастеров Заполярья. Объединяя произведения разных эпох, экспозиция дает представление о развитии русского изобразительного искусства с XVIII века по наши дни.

Министерство культуры Российской Федерации поможет музею создать мультимедиа-гид по постоянной виртуальной экспозиции. Для этого специалистам музея будет оказано содействие в профессиональной редактуре текстов, осуществлен перевод описания на иностранный язык, организована запись аудиогидов на русском и одном иностранном языке. Разработанный контент будет опубликован на цифровой платформе «Артефакт», где уже сейчас можно ознакомиться с этой и другими экспозициями.

Кроме того, в рамках проекта планируется создание рекламных материалов о мультимедиа-гиде для привлечения внимания к экспозиции.