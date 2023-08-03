При поддержке Минстроя России пройдёт всероссийский медиапроект «Строим будущее России», приуроченный ко Дню строителя и 10-летию министерства

При поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации реализуется всероссийский медиапроект «Строим будущее России».

Проект направлен на популяризацию профессии строителя и смежных, обсуждение важных и актуальных тем отрасли, вопросов и решений, а также широкое освещение успехов и достижений в строительной сфере России. Медиапроект приурочен к 10-летию министерства и Дню строителя.

Площадка проекта объединит представителей государственных органов, бизнеса, ведущих СМИ и общественных деятелей для дальнейшего формирования благоприятных условий развития строительного комплекса нашей страны.

Как сообщает Министерство строительства Мурманской области, программа передач будет включать в себя дискуссии на актуальные темы, интервью и встречи с экспертами, а также специалистами и молодыми строителями. Участники обсудят актуальные вопросы отрасли, а также ее перспективы и векторы её развития.

Круглосуточное вещание с 7 по 11 августа 2023 года будет осуществляться на сайте строителироссии.рф.

Фото: https://gov-murman.ru