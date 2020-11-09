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Мурманская область. Арктика (16+)09.11.20 17:20

При поддержке ММТП продолжается благоустройство территорий в областном центре

В рамках социально-экономического соглашения между администрацией г. Мурманска и АО «ММТП» в областном центре продолжаются работы по формированию комфортной городской среды. Благодаря этому жители сразу шести домов на улице Карла Либкнехта и переулке Водопроводном получили благоустроенный двор. Оценили качество выполненных работ заместитель генерального директора по капитальному строительству - директор по развитию АО «ММТП» Дмитрий Соснин и глава администрации города Мурманска Евгений Никора.

Во дворе были выложены бордюры на всех основных проездах, уложено асфальтобетонное покрытие, проложены пешеходные дорожки по основным пешеходным путям, сделаны современные сети ливневой канализации, которые позволили избавить двор от поверхностных сточных вод. Помимо этого, во дворе появилось современное светодиодное освещение, что особенно актуально в условиях полярной ночи.

«В следующем году у нас тоже есть планы. Мы хотим уже закончить двор, построив здесь детскую площадку. Сейчас находимся в диалоге с управляющими компаниями, чтобы определить, какой вид детской площадки будет удобен для жителей двора, так как есть разные возрастные группы. Ведь удобно и комфортно должно быть всем», - отметил Дмитрий Соснин.

Отметим, что и сами жильцы дома высказывали пожелания. Благодаря этому была изменена первоначальная документация – вдоль дома № 40 по ул. К. Либкнехта была организована пешеходная зона с клумбами-газонами для обеспечения безопасного выхода жильцов дома из подъездов, установлены лавки для отдыха и урны рядом с подъездами, а вдоль дома №7/2 по пер. Водопроводному по просьбе жильцов - шесть бетонных цветников, которые не только радуют глаз, но и служат для обеспечения безопасности и ограждения территории от транзитного проезда автотранспорта вдоль подъездов дома. Производилось озеленение придомовой территории.

«Раньше здесь был пустырь, детям играть было негде. Теперь же двор кардинально преобразился», - рассказывает житель одного из домов Михаил Рожков.

Особо стоит отметить, что теперь у местных жителей есть возможность заниматься спортом недалеко от дома, так как в дворе была построена и спортивная площадка с бесшовным резиновым покрытием и ограждением. Здесь установлены ворота для игры в минифутбол, баскетбольные кольца, тренажеры. В настоящий момент площадка передается в эксплуатацию управляющим компаниям.

«Мурманский морской торговый порт - наш постоянный и надёжный партнер. Результат на этом и других совместных объектах виден каждому. Что касается этой территории, то окончательный вид она приобретет в следующем году, и я надеюсь, станет одним из любимых мест отдыха жителей близлежащих микрорайонов», - рассказал Евгений Никора.

Напомним, это не первый социально значимый проект, который реализует в областном центре Мурманский морской торговый порт. Ранее совместными усилиями градообразующего предприятия и администрации города Мурманска была произведена реконструкция сквера у Морского вокзала, а также в гимназии №8 реализуется программа обучения ребят в транспортно-логистическом классе. При содействии и финансировании порта были выполнены ремонты кабинетов транспортно-логистического класса, кабинета физики, библиотеки, фойе и др.

 

 

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