При поддержке ММТП студенты-логисты стали победителями заочного этапа Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия»

Студенты третьего курса Мурманского арктического государственного университета, обучающиеся по направлению «Логистика», стали победителями заочного этапа XVII Всероссийского конкурса «Моя страна - моя Россия», который проводит Федеральное агентство по делам молодёжи.

«Моя страна - моя Россия» - это всероссийский конкурс молодежных авторских проектов, направленных на развитие городской среды. В этом году были поданы 63011 заявок и только 738 проектов успешно прошли экспертную оценку. При поддержке АО «Мурманский морской торговый порт» студенты-логисты успешно прошли заочный отбор и вышли в финал очного конкурса. Мурманские студенты предложили проект «История Крайнего Севера в рассказах, играх и ребусах, составленных школьниками». Его основная задача состоит в привлечении учащихся средних образовательных учреждений к разработке информационных материалов в целях сохранения памяти об исторических и культурных достопримечательностях Мурманска.

Один из разделов проекта будет посвящен истории развития старейшего предприятия города - Мурманского морского торгового порта, который в этом году отметит свое 105-летие. Результатом работы, которая будет проходить, в том числе, в игровой форме, станет разработка материалов для выставки, посвященной важнейшим вехам истории нашего города. Планируется, что она будет экспонироваться в музее Мурманского морского торгового порта и музее Мурманского арктического государственного университета. Выставка будет доступна для всех гостей и жителей города.

«Реализация проекта – это хороший пример успешного сотрудничества старейшего предприятия Мурманска и арктического университета. У ребят появляются дополнительные стимулы для творчества, и вместе мы делаем хорошее дело, нужное для всех мурманчан», - сказала начальник отдела по оценке и развитию персонала АО «Мурманский морской торговый порт» Мария Пономарева.

Сотрудники отдела по оценке и развитию персонала предприятия оказывают помощь студентам, проводят консультации, участвуют в разработке заданий, выступают в качестве экспертов при проведении интеллектуальных игр. Для победителей серии игр и членов молодежной команды будет организована экскурсия в музей АО «ММТП».