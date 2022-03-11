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Мурманская область. Арктика (16+)11.03.22 12:45

При поддержке ММТП юные робототехники победили в региональном чемпионате

Команда «Nordland» детского технопарка «Кванториум-51» Мурманской области победила в отборочном региональном чемпионате по робототехнике «FLL RUSSIA 2022» Национального чемпионата по робототехнике «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP 2022». В числе участников команды – дети работников АО «Мурманский морской торговый порт», а само предприятие помогло ребята подготовиться и успешно выступить в турнире.

Суть проекта, который реализовала «Nordland», состояла в разработке решений, позволяющих внедрить новые автоматизированные технологи при проведении погрузо-разгрузочных работ. Ребята максимально серьезно подошли к делу - посетили порт с экскурсией, осмотрели музейные экспонаты и познакомились с действующей техникой, побеседовали с рабочими и руководством подразделений. Особенно им запомнились портовые мастерские и специальный тренажер, на котором можно почувствовать себя настоящим крановщиком.

Ребята настолько увлеклись изучением сложных технических задач, что предложили сразу несколько вариантов решений. Каждый из них был внимательно рассмотрен экспертами, которыми выступили начальник учебно-курсового комбината АО «ММТП» Николай Зайцев и главный технолог комплекса технологического обеспечения АО «ММТП» Владислав Егоров. Совместно с ребятами они всесторонне оценили выдвинутые идеи, определили их сильные и слабые стороны и научно-производственный потенциал.

«Одной из важных задач любой технологии является автоматизация процесса. Это позволяет минимизировать человеческий фактор, что в целом повышает безопасность труда, производительность, улучшает условия работников и положительно влияет на экологические показатели», - отметил Владислав Егоров.

Наивысшую оценку со стороны экспертов получила концепция создания судопогрузочной машины и конвейерных установок, а также автоматизированной разгрузочной машины на основе робота-манипулятора, которые позволят увеличить производительность работ и снизить их стоимость. Ребята также отметили, что, «оснастив нашу судопогрузочную машину специальными датчиками и камерами, мы сможем полностью автоматизировать ее работу, а оператора перевести в теплую и комфортную диспетчерскую».

Теперь ребята готовятся к национальному чемпионату по робототехнике «FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP - МОСКВА 3.0», который пройдёт в Москве 18-20 марта этого года.

 

 

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457247956%2Fwall-149919532_2418

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