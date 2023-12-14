При поддержке мурманских энергетиков в Оленегорском центре комплексного обслуживания появилось новое оборудование для сенсорной комнаты

В Оленегорском центре комплексного обслуживания населения при поддержке мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта» реализован уникальный проект – оснащение оборудованием сенсорной комнаты для детей с особенными потребностями. Этот проект открывает новые возможности для медицинской реабилитации и помощи населению, обеспечивая доступ к передовым технологиям и методам лечения.

Как отмечает пресс-служба филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск, в послании Федеральному Собранию Президент России обратил внимание, что важно не только создавать новые предприятия, но и менять жизнь вокруг себя – в городах, посёлках, в своей стране. Благополучие, качество жизни российских семей, а значит, и демографическая ситуация прямо зависят от положения дел в социальной сфере. Поэтому одним из крупных проектов волонтёрской программы филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск «ЭкоФорсаж» наряду с экомониторингом на острове Кильдин и установкой первого в России арт-объекта из вторсырья «Отель насекомых» стало оснащение оборудованием для сенсорной комнаты в Оленегорском центре комплексного обслуживания населения.

«Оснащение оборудованием сенсорной комнаты в Оленегорске даёт юным северянам доступ к инновационным методам лечения и реабилитации. Мы очень рады быть частью этой работы. Уверены, что объект покажет прекрасные результаты в своем профиле», - добавил заместитель генерального директора – директор филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Дмитрий Базаров.

Инновационное пространство позволит проводить программы физической и эрготерапии, психологической поддержки, развития детей с особыми потребностями и других групп пациентов. Сенсорная комната создает условия, которые способствуют улучшению физического и эмоционального благополучия, развитию координации, улучшению общей физической формы и моторики.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.