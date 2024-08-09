При поддержке нацпроекта «Культура» две библиотеки Оленегорска стали модельными

Два филиала Центральной библиотечной системы Оленегорска распахнули двери в статусе модельных библиотек. Учреждения стали победителями конкурса нацпроекта «Культура» на создание библиотек нового времени в 2024 году, их модернизация была поддержана федеральным бюджетом.

Филиал №1 Оленегорской ЦБС является единственной в Мурманской области городской специализированной библиотекой. Больше двадцати лет она остаётся наиболее доступным учреждением культуры для жителей Оленегорска, особенно для старшего поколения и горожан с ограниченными возможностями здоровья. После обновления в учреждении будет работать «Школа доброты» для малышей и ещё целый ряд социальных проектов для разных категорий читателей.

В филиале №7, который называют деловой библиотекой, самозанятым жителям Оленегорска и местным предпринимателям могут помочь в оформлении документов, отчётности и деклараций. С 2019 года библиотека стала партнёром «Сбера» в реализации проекта «Деловая среда», став единственной на Северо-Западе России библиотекой, которая имеет статус официального партнёра одного из крупнейших банков страны. Совсем скоро в ней заработает кабинет юридической помощи и мини-типография.

Помимо нового оборудования и создания комфортных мест для отдыха и досуга, книжный фонд обеих библиотек был пополнен актуальными изданиями.

Министерство культуры Мурманской области напоминает, что в сентябре в новом статусе начнёт работу Центральная детская библиотека Мурманска – ремонтные работы в учреждении в стадии завершения. Таким образом, к концу 2024 года в Кольском Заполярье будет работать 27 пространств, обновлённых по модельному стандарту в рамках нацпроекта «Культура».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/