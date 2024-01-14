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Мурманская область. Арктика (16+)14.01.24 12:00

При поддержке нацпроекта «Культура» экспозиции двух музеев Мурманской области обзаведутся профессиональными аудиогидами

Мурманский областной краеведческий музей и Североморский музейно-выставочный комплекс стали победителями отбора на создание мультимедиа-гида на цифровой платформе «Артефакт» в рамках реализации нацпроекта «Культура».

С начала реализации нацпроекта было создано 300 мультимедиа-гидов для музеев по всей России. Сотрудники региональных и муниципальных музеев отбирают экспонаты, собирают информацию, фотографии и формируют черновик мультимедиа-гида на русском языке по своей экспозиции и направляют на конкурс. Музеям, прошедшим отбор, за счёт средств бюджета предоставляется фотосъёмка экспонатов, запись аудиогидов профессиональными дикторами (в том числе на иностранном языке), редакторская обработка текстов и их перевод на иностранный язык. После этого осуществляется публикация мультимедиа-гида и адаптация под формат дополненной реальности в мобильном приложении и платформе «Артефакт».

В состав гида областного краеведческого музея войдут предметы основного фонда областного краеведческого музея из экспозиции «Хозяйство и быт саамов XVIII-XIX веках». Гид позволит окунуться в атмосферу прошлых веков, прочувствовать самобытность северных народов. Гости музея смогут подробнее узнать о предметах быта и хозяйства саамов, об их роли в Кольском тракте и истории обнаружения некоторых предметов коллекции, а также познакомятся с архивными документами и особенностями быта коренного народа Кольского Севера XX века через фотографии известного художника, путешественника, ученого и охотоведа Дмитрия Соловьева.

В Североморском музейно-выставочном комплексе поддержку получит экспозиция «Боевая слава Северного флота». Посетили смогут подробно познакомится с предметами экспозиции, раскрывающими историю создания, развития и становления Северного флота с момента образования, вплоть до сегодняшнего дня, включая события Великой Отечественной войны.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, ранее на площадке «Артефакт» мультимедиа-гид появился у выставки «Мир изобразительного искусства» Мурманского областного художественного музея, а у Городского историко-краеведческого музея города Полярного федеральную поддержку получила экспозиция «История города и флота».

 

Фото: https://gov-murman.ru

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Последние комментарии

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10.01.24 21:33
Сегодня, 10 января в 17.30 часов, хотела поставить подпись в поддержку президента Путина в ТЦ 'Плазма'. Ни пункта, ни волонтеров. Что я сделала не так?
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Наталия
03.01.24 12:27
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