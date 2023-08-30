При поддержке нацпроекта «Культура» и плана «На Севере – жить» в Печенгском округе появился передвижной культурный центр

В Печенгском округе появился автоклуб: современный многофункциональный транспорт для организации выездных мероприятий был приобретён при поддержке национального проекта «Культура» и регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Больше 5000 жителей Печенгского округа проживает в отдалённых сельских поселениях, здесь также расположены военные гарнизоны, в которых нет культурных центров и других досуговых учреждений. Приобретение автоклуба позволит коллективу печенгского культурно-досугового центра «Платформа» на достойном уровне проводить яркие культурные события даже в самых отдаленных уголках округа.

Передвижной многофункциональный культурный центр оборудован световым, звуковым и видеооборудованием, дизель-генераторами, а также автономными источниками электроэнергии, и легко превращается и в кинозал, и в площадку для концертных выступлений.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в 2023 году при федеральной и региональной поддержке в Мурманской области создано 5 модельных библиотек и 2 виртуальных концертных зала, 7 детских школ искусств региона получат новые инструменты и оборудование, а также проведены работы по техническому оснащению 4 музеев региона.

Фото: https://gov-murman.ru