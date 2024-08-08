При поддержке областного правительства выпускники мурманской киношколы создадут семь документальных фильмов

Ученики мурманской школы документального кино «Нордфильм» приступили к практическим занятиям. При поддержке правительства Мурманской области они создадут семь документальных фильмов.

24 студента, отобранных на конкурсной основе, уже познакомились с историей документального кино, его жанрами и с тенденциями в современной документалистике, а также изучили ключевые компоненты, необходимые для создания кинокартины – и начали применять полученные знания на съёмочной площадке.

Сейчас в работе семь документальных фильмов – это картины, посвящённые представителям разных профессий, семейные истории, закулисье областного театра кукол и другие увлекательные сюжеты из жизни северян.

Работа над большей частью картин будет проходить в августе, а часть съёмок – в сентябре. Некоторые участники снимают своими силами или с помощью друзей и коллег, а кто-то обращается за помощью к профессиональным операторам. Найти историю и развить сценарий, собрать команду и выбрать локации помогает Центр развития кинопроизводства Мурманской области. Куратор кинолаборатории – известный российский кинодокументалист, победитель российских и международных кинофестивалей Татьяна Соболева.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, снятые студентами фильмы станут итогом их обучения и будут представлены в ноябре в лаборатории молодёжного творчества «Киношторм. Молодое кино», который реализуется при грантовой поддержке правительства Мурманской области в рамках регионального культурного проекта «Северный характер. Молодое кино».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/