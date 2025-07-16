При поддержке партии «Единая Россия» стартовала национальная премия «Человек труда»

Приём заявок проходит с 15 июля по 15 августа текущего года. Премию организуют партпроект «Выбирай своё» и Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты.

«Экономический прорыв невозможен без системной работы с кадрами. Повысить вовлеченность молодёжи в рабочие профессии, вернуть уважение к реальному труду «у станка» — один из вызовов нашего времени и приоритетная задача «Единой России». Цель премии «Человек труда» — сформировать новый стандарт ценности рабочих профессий. Мы отметим лучших, поддержим наставников и трудовые династии. Важно, чтобы труд рабочего, инженера, агрария стал синонимом личного успеха и залогом технологического суверенитета страны», — прокомментировал секретарь генсовета Владимир Якушев.

Подать заявки можно по шести номинациям.

Номинация «Технологический лидер» — для кандидатов, внедривших инновационные технологии, повысивших эффективность производства, разработавших новые продукты и решения.

Номинация «Лучший наставник» — для кандидатов, внёсших значительный вклад в профессиональное становление молодых специалистов, передавших опыт и знания, способствовавших развитию кадрового потенциала.

Номинация «Молодой специалист» — для кандидатов, относящихся к категории молодых работников (от 18 до 35 лет), достигших значительных успехов в профессиональной деятельности, проявивших инициативность и стремление к профессиональному росту.

Номинация «Семейные трудовые династии» — для кандидатов представителей семей, где минимум три поколения стали представителями одной профессии, или семьи, где общий трудовой стаж всех членов семьи в одной профессии или на одном предприятии составляет не менее 50 лет.

Номинация «Совет ветеранов» — для кандидатов, которые являются руководителями или представителями организаций заслуженных работников предприятий, внёсших большой вклад в сохранение трудовых традиций и сбережение накопленного опыта.

Номинация «Трудовое патриотическое воспитание» — для кандидатов, которые являются руководителем или представителем организации, имеющей многолетний успешный опыт трудового патриотического воспитания молодёжи.

«Мурманская область присоединилась к участию в национальной премии «Человек труда». Поддержка тех, кто создаёт будущее страны своими руками, — важнейшая задача. Уже сформирован региональный оргкомитет, началась работа по сбору заявок. Уверена, среди наших земляков есть достойные кандидаты, чьи успехи и трудовой путь заслуживают признания на федеральном уровне», - прокомментировала регкоординатор партпроекта «Выбирай свое» Ирина Просоленко.

Награждение победителей регионального этапа премии «Человек труда» состоится 27 августа на XII Международном форуме технологического развития «ТЕХНОПРОМ-2025».