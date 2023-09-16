При поддержке правительства Мурманской области юные жители Приморского района Запорожья могут познакомиться с культурой Кольского Заполярья

Заполярные артисты помогают восстанавливать культурную жизнь в Приморском районе Запорожья.

Так, в музыкальном отделении школы искусств Приморска по поручению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса открылся виртуальный концертный зал.

Первый концерт для ребят провели артисты Мурманской областной филармонии: ансамбль «Арт Синема» исполнил получасовую программу, составленную из саундтреков к отечественному кино.

Кроме того, с 11 по 13 сентября в Приморском районе прошли гастроли Мурманского областного театра кукол. Заполярные театралы привезли маленьким жителям подшефных территорий спектакль «Саамская сказка», который познакомил ребят с культурой и традициями этого самобытного коренного народа Севера. Первые два дня постановку смогли посмотреть дети из сёл Новоалексеевка и Елисеевка, а в третий день артисты выступили в центральном Доме культуры города Приморска.

Фото: https://gov-murman.ru