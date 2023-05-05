При поддержке Президентского фонда культурных инициатив в Полярных Зорях пройдёт семейный творческий фестиваль

Проект «Тропою сказок кольского шамана» из Полярных Зорь стал одним из победителей грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив.

Он будет направлен в первую очередь на популяризацию творчества народов севера через организацию семейного досуга. В рамках мастер-классов студии участники проекта изучат памятники традиционной культуры народов Кольского края: петроглифы, топонимы. Полученные знания они зафиксируют в виде эскизов, которые перенесут на керамические изделия, созданные своими руками.

Итогом проекта станет проведение семейного фестиваля «Сказы кольского шамана», где семьи презентуют свои авторские керамические изделия в формате художественной выставки. Также на фестивале будут проведены мастер-классы для посетителей, где в качестве наставников будут выступать сами участники проекта – взрослые и дети поделятся полученными знаниями и опытом, впечатлениями и творческим вдохновением.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, организаторы проекта отмечают, что реализация проекта позволит через региональный компонент и семейное творчество привлечь северян всех возрастов к изучению культуры и истории Кольского края – знание народной культуры поможет глубже понять происходящие в обществе процессы, чтить и хранить традиции, развивать у детей и молодёжи осознание принадлежности к культуре и своему народу.

Проект будет реализован на базе семейной студии керамики «Морошка», которая в прошлом году была создана в Полярных Зорях при поддержке Фонда президентских грантов. Следить за новостями проекта можно в группе студии в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru