При поддержке Президентского Фонда культурных инициатив в Заполярье пройдут Дни саамской и поморской культуры

В Кольском Заполярье пройдут дни саамской и поморской культуры «Северное единство». Это уникальное культурное событие, которое призвано познакомить с культурой и хозяйственной деятельностью поморов и саамов – двух самобытных народов Севера, первыми покоривших Арктику.

Проект объединит жителей двух муниципалитетов Мурманской области, Ловозера и Умбы, и поможет северянам узнать, сравнить и глубже понять культуру и традиции коренного малочисленного народа саами и старожильческого населения поморов.

20 марта в Ловозере на базе Центра развития досуга и культуры будет работать творческая площадка «У карбаса». Делегация из Умбы в составе вокальных, театральных и танцевальных коллективов, а также мастеров-ремесленников и краеведа-историка представят культуру Терского берега, а площадка традиционной кухни познакомит с кулинарными особенностями поморов.

Как сообщает региональное Министерство культуры, делегация из Ловозера, в свою очередь, посетит Умбу 16 апреля. Площадка «Гостепримный чум» предложит гостям дома культуры Умбы яркие выступления коллективов, интерактивные мероприятия и саамские блюда из оленины. А на первом этаже здания дома культуры будет установлен настоящий саамский чум, куда каждый сможет зайти и своими глазами увидеть хозяйственное наполнение внутри традиционного жилища.

«Каждый из нас – носитель уникального культурного кода. Знание своих корней, истории и традиций дают человеку осознание себя, связи поколений и преемственности. Надеюсь, что этот проект станет интересен для жителей Ловозера и Умбы», – рассказала организатор проекта, директор дома культуры Умбы Рамиля Хайруллина.

Проект «Дни саамской и поморской культуры «Северное единство» реализуется при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив и Министерства внутренней политики Мурманской области.