При поддержке президентского гранта в музее Полярного появится новая экспозиция

Мурманская региональная общественная организация «Союз ветеранов 4 эскадры подводных лодок Северного флота» стала победителем второго конкурса Фонда президентских грантов 2021 года. Поддержку Фонда получит проект «Военный Полярный».

В рамках проекта планируется создание современной экспозиции историко-краеведческого музея Полярного, посвященной становлению военно-морских сил на Севере и военной истории города первой половины XX века. Руководителем проекта является Анастасия Князева, заместитель директора по основной деятельности музея.

В городе появится удобная туристическая навигация по памятным местам и новые просветительские направления в работе музея, связанные с военной историей города. Фонд президентских грантов выделит на реализацию проекта почти 3,5 млн рублей.

Благодаря реализации проекта будут не только раскрываться новые страницы истории создания и развития военно-морских сил на Севере, но и создаваться качественная инфраструктура, позволяющая доводить грамотную и достоверную информацию о роли Полярного в развитии военно-морских сил, зарождении Северного флота и его деятельности в годы Великой Отечественной войны. Жители и гости города, интересующиеся военной историей, могут стать слушателями лекций, посвященных военной тематике от ведущих историков и краеведов области.

Как сообщает региональное Министерство культуры, реализация проекта будет проходить совместно с конструкторским бюро музейного проектирования «Своя школа» и региональным отделением Российского военно-исторического общества.