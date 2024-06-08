При поддержке регионального Минкульта в Африканде вновь пройдёт семейный фестиваль

В Мурманской области вновь пройдёт семейный фестиваль «Африканда-фест». Мероприятие состоится 9 июня в посёлке Африканда. Насыщенная программа фестиваля включает выступления творческих коллективов из Кандалакши, Колы, Полярных Зорь, Апатитов и Ловозера.

В 11.00 и 12.00 для гостей фестиваля пройдут автобусные экскурсии по знаменитым историческим местам посёлка, в 13.00 начнётся шествие творческих делегаций Мурманской области, а в 15.00 стартует развлекательная программа в Сквере искусств.

Фотогалерея «Под открытым небом», различные игровые площадки, выставка экспонатов музея Кандалакши, ярмарка декоративно-прикладных изделий – все это ждёт гостей фестиваля. Также запланирована программа мастер-классов от народных мастеров по ручной лепке из глины, изготовлению птицы счастья и саамского оберега. Завершающим событием станет большой семейный хоровод, который состоится в 17.00.

Фестиваль проводится в пятый раз и направлен на популяризацию народной российской культуры через вовлечение жителей Мурманской области в семейное творчество. Мероприятие организовано Культурным центром «Африканда-АРТ» и поддержано грантом регионального Министерства культуры на проекты в сфере культуры и искусства. Узнать подробную программу фестиваля можно в группе организаторов события в соцсети «ВКонтакте».

Фото: https://gov-murman.ru