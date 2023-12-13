При поддержке регионального правительства издан справочник «Краеведческий мир Мурмана»

В этом году издан биографический справочник «Краеведческий мир Мурмана» о людях, внесших весомый вклад в развитие краеведения Кольского Севера.

Издание содержит свыше 400 статей о выдающихся государственных деятелях, ученых, педагогах, писателях, фотографах, журналистах, работниках библиотек, музеев, а также любителях-энтузиастах, которые посвятили многие годы своей жизни изучению нашего края.

Автор издания – член Союза писателей России, поэт, писатель, краевед Владимир Сорокожердьев. Книга издана при поддержке правительства Мурманской области и главы региона Андрея Чибиса.

Издание адресовано всем, кто интересуется историей изучения Кольского Заполярья. При отборе имен для публикации в справочнике использовалось несколько критериев, важнейшими среди которых являлись вклад в развитие знания о крае, закрепленный в изданных авторами работах, активная поисково-краеведческая деятельность, сохранение исторических реликвий, участие в организации краеведческого дела на Мурмане, а также личная непосредственная связь с Кольским краем, для кого-то являвшимся местом рождения, а для кого-то – местом проживания или хотя бы длительного пребывания здесь.

Как сообщает региональное Министерство культуры, презентация нового издания пройдёт сегодня, 13 декабря, в 18.00 в подиум-холле Мурманской областной научной библиотеки. Участие в мероприятии примут создатели книги, краеведы, писатели, журналисты, музейные работники, книголюбы, библиотечные специалисты, а также герои статей биографического справочника. Вход свободный.

Фото: https://gov-murman.ru