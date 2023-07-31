При поддержке регионального правительства осенью в Ловозере пройдёт второй фестиваль «Сила саамских традиций»

В сентябре в Ловозере пройдёт II фестиваль саамских ремесел «Сила саамских традиций», организованный Мурманским областным краеведческим музеем.

Фестиваль, который откроется 16 сентября в 13.00 на площадке отдела истории, культуры и быта кольских саамов Краеведческого музея в Ловозере, призван познакомить жителей региона с современным декоративно-прикладным искусством саамов, что, в свою очередь позволит развить в Кольском Заполярье малое предпринимательство в области культуры и искусства.

Первый фестиваль прошёл в апреле 2022 года при поддержке программы «Музеи Русского Севера» ПАО «Северсталь». Его посетили около 1000 человек, а в работе фестиваля приняли участие 14 саамских мастеров Мурманской области. Благодаря целевой субсидии регионального правительства в этом году организаторы планируют расширить фестиваль: усилить гастрономическую часть, сделать мастер-классы мастеров более масштабными, организовать музыкальную площадку и более зрелищную ярмарку мастеров, а также обеспечить широкие возможности трансфера, увеличив потенциальное число гостей.

Кроме того, в этом году будет внедрена профессиональная программа – перед открытием фестиваля, для его участников – мастеров саамских ремёсел – будет проведён круглый стол по вопросам сохранения саамского наследия и развития саамского прикладного творчества, в том числе в разрезе креативных индустрий, самозанятости, продвижения сувенирной продукции. Как сообщает региональное Министерство культуры, своё участие в фестивале уже подтвердил Государственный российский дом народного творчества имени В.Д. Поленова – федеральное учреждение Министерства культуры РФ, являющееся главным методическим центром в сфере народного творчества.

Фото: https://gov-murman.ru