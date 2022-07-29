При поддержке регионального правительства реализован первый этап реновации отделения социальной реабилитации детей-инвалидов в Оленегорске

В ходе рабочей поездки вице-губернатор Елена Дягилева посетила отделение социальной реабилитации детей-инвалидов Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения. Благодаря поддержке регионального правительства в 2022 году в здании учреждения были выполнены масштабные работы по ремонту кровли и фасада, замене дверных и оконных блоков и реновации внутренних помещений. Выделенные из регионального бюджета средства в размере порядка 9 млн были направлены также на оснащение отделения современной мебелью.

В рамках выполняемого госзадания на базе учреждения в 2022 году реабилитацию проходят 12 детей. Благодаря реновации ребята из Оленегорска, нуждающиеся в особом внимании и подходе, теперь занимаются в просторных, современных помещениях. В ходе визита заместитель губернатора Елена Дягилева обсудила с руководителем учреждения планируемые мероприятия: установку вентилируемого фасада и подсветки здания, а также благоустройство территории. Так, предметом обсуждения стала организация пространства для игр на открытом воздухе вблизи здания отделения. При реализации проекта будет учтён положительный опыт создания подобного объекта – специализированной игровой площадки для детей с ограниченными возможностями здоровья – в Североморске на территории Комплексного центра социального обслуживания населения.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, помимо этого, при поддержке регионального правительства завершаются мероприятия по разработке проектно-сметной документации на производство работ по установке современных вентилируемых фасадов с подсветкой ещё двух зданий Оленегорского комплексного центра социального обслуживания населения, расположенных на улицах Парковая и Строительная. Проект также предусматривает благоустройство территорий этих отделений КЦСОН.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/