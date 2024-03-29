При поддержке Российского военно-исторического общества областной краеведческий музей создаст передвижную выставку

Проект областного краеведческого музея «Зимняя война» получил поддержку фонда «История Отечества» Российского исторического общества.

Грант в размере 500 тысяч рублей получен на создание выставки об истории советско-финляндской войны 1939-1940 гг. Особое внимание в экспозиции будет уделено событиям, происходившим в Мурманской области и на её приграничной территории во время этого конфликта. Предполагается участие в создании выставки ряда музеев, например, Музея пограничной службы и Военно-морского музея Северного флота, а также военно-исторических клубов региона.

Как сообщает региональное Министерство культуры, проект предполагает не только создание выставки, но и печать каталога почтовых карточек, посвященных военным событиям 85-летней давности, куда войдут фондовые предметы музеев Мурманской области. В дальнейшем выставка получит передвижную версию и будет экспонироваться в других музеях нашего региона, а, возможно, и за его пределами. Кроме того, в рамках проекта планируется проводить широкую просветительскую работу: будут приглашены военные историки для чтения лекций для посетителей музея и мурманских школьников.

Фото: https://gov-murman.ru