«Группировка войск Луганской Народной Республики, развивая наступление, продвигаются вперед с нескольких направлений внутри города Северодонецк. Подразделения Донецкой Народной Республики ведут бой за овладение населенным пунктом Марьинка. Продвижение вперед за день составило 2 километра, - сообщил вчера вечером во время брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков. - Утром 16 марта высокоточным оружием большой дальности нанесен удар по объектам военной инфраструктуры Украины. В результате выведены из строя узлы связи, разведки, ретрансляции и коммутации в населенном пункте Винница.

В течение дня авиацией и средствами противовоздушной обороны ВКС России сбит в воздухе один украинский вертолёт Ми-24 в районе населенного пункта Сараны, а также шесть беспилотных летательных аппаратов.

Оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражены 34 военных объекта Украины. Из них одна установка реактивной системы залпового огня, три командных пункта, одна станция радиоэлектронной борьбы, семь складов боеприпасов и 19 мест скопления боевой техники.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 180 самолетов и вертолетов, 166 беспилотных летательных аппаратов, 1367 танков и других боевых бронированных машин, 132 реактивных систем залпового огня, 502 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1156 единиц специальной военной автомобильной техники.

Нам достоверно известно, что при поддержке западных стран, СБУ готовится провокация с применением ядовитых веществ против мирных жителей. Целью провокации является обвинение России в применении химического оружия против населения Украины.

Хочу официально заявить, в подразделениях российских Вооруженных сил, задействованных в специальной военной операции, нет и не может быть химических боеприпасов. Российская Федерация, в отличие от США, давно выполнила взятые на себя международные обязательства, полностью уничтожив все запасы химического оружия.

Для пресечения любых провокаций украинских националистов с отравляющими веществами, российские военнослужащие на освобожденной территории берут опасные объекты под контроль и обеспечивают их безопасность.

Добавлю, что среди захваченной нами в 4-й бригаде украинской национальной гвардии боевой документации имеется подробная карта территории Украины с нанесенными на ней объектами и типами хранящихся ядовитых веществ. Поэтому любая попытка провокации СБУ с использование отравляющих веществ неминуемо будет раскрыта.

Мы неоднократно приводили факты о зверствах националистов, терроризирующих мирных жителей за любое неподчинение или попытки покинуть населенные пункты. Сегодня, одновременно на всех пропагандистских ресурсах киевского режима были распространены видеокадры погибших в Чернигове мирных жителей, которые якобы были «расстреляны российскими военнослужащими». Указывалось, что все погибшие якобы стояли в очереди за хлебом.

Хочу подчеркнуть, - в Чернигове российских военнослужащих не было и нет. Все подразделения российских вооруженных сил находятся за пределами Чернигова, блокируя дороги, и никаких наступательных действий на город не ведут.

На видеокадрах, тиражируемых украинскими пропагандистами, нет никаких следов от разрывов боеприпасов. Все окна в близлежащих зданиях целые. Никаких повреждений стен, других следов взрыва на земле нет. Таким образом, все погибшие люди, - жертвы террора украинских националистов или данные видеокадры, - очередная постановка СБУ.

Хотим обратить внимание, что одновременно с украинскими интернет-ресурсами, данный фейк без какой-либо проверки и получения доказательств был опубликован на официальных страницах посольства США на Украине в социальных сетях. При этом само посольство, как известно, давно находится даже не в Киеве, а во Львове. И в упор не замечает, как российские военнослужащие доставляют и раздают жителям Черниговской области сотни тонн гуманитарной помощи в населенных пунктах, освобождённых от националистов».

Фото: https://vk.com/mil