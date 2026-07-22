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Мурманская область. Арктика (16+)22.07.26 14:00

При поиске новой работы каждый второй россиянин предпочитает действовать без посторонней помощи

В вопросах трудоустройства россияне все чаще полагаются исключительно на собственные силы. К такому выводу пришли эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы «SuperJob» по итогам опроса, в котором приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

На кого готовы положиться соискатели при поиске работы?

Каждый четвёртый опрошенный (27%) рассчитывает на друзей и приятелей, 14% — на коллег, 11% — на родителей, по 9% — на вторую половину и других родственников. Реже упоминаются однокурсники (7%), бывшее руководство (5%) и одноклассники (4%). Почти каждый второй россиянин (48%) при поиске работы сейчас полагается только на себя (год назад — 37%).

Мужчины чаще женщин рассчитывают на коллег (16% против 12% соответственно), родителей и родственников (12% против 9—7%), однокурсников (9% против 4%) и одноклассников (6% против 2%). Россиянки же, напротив, несколько больше доверяют бывшему начальству (6% против 4% среди мужчин) и заметно чаще рассчитывают только на собственные силы (52% против 45%).

Чем моложе респонденты, тем шире круг потенциальных помощников. Среди участников опроса до 35 лет на друзей готовы положиться 35%, на коллег — 18%, на родителей — 20%, на вторую половину — 15%. 62% респондентов 45+ уверены, что с трудоустройством они лучше всего справятся сами (среди молодёжи до 35 лет такого мнения придерживаются 43%).

Чтобы найти новое место работы, обладатели высшего образования чаще обращаются к друзьям (29%), коллегам (15%) и одноклассникам (5%), чем выпускники колледжей (26, 11 и <1% соответственно). Опрошенные со средним профессиональным образованием чаще надеются на помощь родителей (14% против 10% среди выпускников вузов) и однокурсников (9% против 5%), полагаются только на собственные силы они тоже чаще (55% против 45%).

В вопросе трудоустройства граждане с доходом до 100 тысяч рублей чаще рассчитывают на родителей, других родственников и супругов, чем те, кто зарабатывает больше. Опрошенные с зарплатой от 100 до 150 тысяч чаще полагаются на помощь однокурсников, а россияне, зарабатывающие от 150 тысяч, больше рассчитывают на друзей, коллег, а также бывшее руководство.

Время проведения опроса: 8—10 июля 2026 года.

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