При помощи цифрового ассистента «Ева» в МФЦ Мурманской области за 2024 год оказано более двух тысяч услуг

За 2024 год в офисах многофункциональных центров Мурманской области оказано 2817 услуг посредством использования цифрового сервиса «Ева», который автоматизирует процесс приёма документов.

«За год сервис Росреестра прошёл первичную апробацию в Мурманской области. Он значительно оптимизирует процессы, связанные с регистрацией прав на недвижимость, помогает специалистам безошибочно заполнять сведения о заявителях», — рассказала руководитель ГОБУ «МФЦ Мурманской области» Ольга Ярыченко.

В 2023 году Мурманская область стала одним из десяти регионов России, где сервис запустили в пилотном режиме. Он помогает самостоятельно заполнять документы, ориентируясь на их отсканированные копии, и проверять правильность ввода данных. Полное внедрение по всей стране запланировано до конца года.

Как сообщает Министерство цифрового развития Мурманской области, расширение использования «Евы» на всю страну значительно ускорит регистрацию недвижимости и повысит качество государственных услуг. Планируется, что в одном отделении МФЦ можно будет регистрировать до 40 пакетов документов в день вместо 10.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/