При помощи ММТП на стадионе «Строитель» идёт ремонт помещений

На стадионе «Строитель», который является домашней ареной для хоккейного клуба «Мурман», выступающего в высшем дивизионе отечественного хоккея с мячом, идут строительные работы. На средства, выделенные партнёрами клуба, и под руководством специалистов АО «ММТП» впервые за последние годы проводится значительное обновление помещений арены.

«В этом сезоне хоккейный клуб «Мурман» порадует своих болельщиков обновленной инфраструктурой домашней арены стадиона «Строитель». При поддержке АО «ММТП», совместно с правительством Мурманской области и партнерами мы обновили трибунное пространство, входную группу, санитарные условия», - отметил на состоявшейся перед началом чемпионата России по хоккею с мячом пресс-конференции генеральный директор АО «ММТП» Алексей Рыкованов.

Благодаря работе студии «Шапка», которая объединила художников, дизайнеров и архитекторов, работающих в Мурманской области, во главе с дизайнером Андреем Крохиным, помещения стали более современными и светлыми. В дизайне использованы цвета хоккейной команды и АО «ММТП». А значит, болельщикам, которые придут поддержать любимую команду, будет удобнее и комфортнее.

«Работы ведутся в плановом режиме. Мы рассчитываем, что они будут завершены подрядчиками к началу серии домашних игр в рамках Чемпионата России по хоккею с мячом сезона 2021/2022 годов», - сказала ведущий инженер группы капитального строительства и общестроительных работ АО «ММТП» Ирина Духанина.

Напомним, стадион «Строитель» является одним из старейших в Мурманской области. Как отмечается в краеведческой литературе, его строительство было начато в 1939 году, а торжественное открытие состоялось 80 лет назад, 22 июня 1941 года. Тогда он назывался «Пищевик». В день открытия проходил футбольный матч между командами «Рыбник Севера» и «Динамо». После первого тайма игра была прервана - мурманчане узнали, что началась война. Во время бомбежек города фашистской авиацией бомбы неоднократно падали и на стадион. Но, несмотря ни на что, стадион продолжал функционировать. Так, 6 июня 1943 года состоялось открытие спортивного сезона в Мурманске. На стадионе выстроилось около 800 спортсменов. На празднике присутствовало большое количество людей. А через две недели прошел футбольный матч между командами союзников-англичан и тыла Северного флота. Наша команда победила со счетом 8:0.

Хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе отечественного спорта. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию юношеского спорта. Первый домашний матч в Суперлиге в сезоне 2021/2022 должен пройти на стадионе «Строитель» 27 ноября 2021 года.