При помощи партнеров ХК «Мурман» приобрёл современные велотренажёры

Шесть новых профессиональных велотренажёров появились в распоряжении ХК «Мурман». Они были приобретены, благодаря помощи партнёров мурманского клуба - АО «ММТП» и ООО «Морстройтехнология». Хоккеисты уже начали использовать их в рамках подготовки к предстоящему сезону 2021/2022. Как пояснил директор ХК «Мурман» Сергей Чернецкий, они являются важным элементом обеспечения качественного тренировочного процесса.

«Эти тренажёры незаменимы на разминке и при завершении занятий, а значит, у наших игроков появляется больше возможностей. А в целом можно сказать, что вся работа, которая проводится, была бы невозможна без поддержки и системной работы региональных и муниципальных органов власти, попечительского совета, спонсорской поддержке наших друзей и партнеров клуба», - подчеркнул директор ХК «Мурман» Сергей Чернецкий.

Напомним, хоккейный клуб «Мурман» является самой северной профессиональной командой по хоккею с мячом и единственной командой в Мурманской области, выступающей в высшем дивизионе. Поддержка клуба обеспечивается средствами из регионального и муниципального бюджетов и силами попечительского совета клуба. АО «Мурманский морской торговый порт» является одним из его основных партнеров. Помимо спонсорской поддержки, портовики помогают содержать и готовить к матчам домашнюю арену клуба – стадион «Строитель» и содействуют развитию детского и юношеского спорта. Первые официальные старты ХК «Мурман» пройдут уже совсем скоро. Нашей команде предстоит выступать в рамках Кубка России в Ульяновске с 4 по 11 августа.