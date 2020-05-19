При поступлении в дежурные детские сады региона после самоизоляции предварительное посещение поликлиники ребенком не требуется

При поступлении детей в дошкольные учреждения Мурманской области после самоизоляции проводить осмотр и выписывать справки педиатры будут непосредственно в детских садах, предварительное посещение поликлиники ребенком не требуется. Такая договоренность достигнута между региональными Минобром и Минздравом.

Родителям, которые работают и планируют водить детей в дошкольные учреждения, необходимо:

- взять справку с места работы о выходе на работу;

- оставить устную заявку по телефону на посещение детского сада и оформление справки об эпидокружении. Информация передается в поликлиники, где готовятся справки об эпидокружении ребёнка, которые затем доводятся до педиатров, осматривающих детей в садах.

Заявки можно оставить с 9.00 до 12.00 по будням по следующим номерам телефонов:

г. Мурманск +7-921-042-55-63, +7-921-275-65-14;

Терский район +7-911-318-84-07;

г. Оленегорск +7-921-162-0692;

ЗАТО г. Североморск +7-921-150-23-94;

ЗАТО Видяево +7-911-335-28-30;

Ковдорский район +7-921-270-0216;

Ловозерский район +7-911-800-23-36;

Мончегорск +7-911-307-30-31;

ЗАТО Александровск +7-921-663-13-62;

ЗАТО г. Заозерск +7-953-753-26-24;

Печенгский район +7-921-660-33-19;

Кольский район +7-911-302-59-55.