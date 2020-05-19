При поступлении в дежурные детские сады региона после самоизоляции предварительное посещение поликлиники ребенком не требуется
При поступлении детей в дошкольные учреждения Мурманской области после самоизоляции проводить осмотр и выписывать справки педиатры будут непосредственно в детских садах, предварительное посещение поликлиники ребенком не требуется. Такая договоренность достигнута между региональными Минобром и Минздравом.
Родителям, которые работают и планируют водить детей в дошкольные учреждения, необходимо:
- взять справку с места работы о выходе на работу;
- оставить устную заявку по телефону на посещение детского сада и оформление справки об эпидокружении. Информация передается в поликлиники, где готовятся справки об эпидокружении ребёнка, которые затем доводятся до педиатров, осматривающих детей в садах.
Заявки можно оставить с 9.00 до 12.00 по будням по следующим номерам телефонов:
г. Мурманск +7-921-042-55-63, +7-921-275-65-14;
Терский район +7-911-318-84-07;
г. Оленегорск +7-921-162-0692;
ЗАТО г. Североморск +7-921-150-23-94;
ЗАТО Видяево +7-911-335-28-30;
Ковдорский район +7-921-270-0216;
Ловозерский район +7-911-800-23-36;
Мончегорск +7-911-307-30-31;
ЗАТО Александровск +7-921-663-13-62;
ЗАТО г. Заозерск +7-953-753-26-24;
Печенгский район +7-921-660-33-19;
Кольский район +7-911-302-59-55.