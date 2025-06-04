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Мурманская область. Арктика (16+)04.06.25 14:30

При правительстве Мурманской области сформирован девятый состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера

Постановлением правительства Мурманской области 28 мая 2025 года утверждён новый состав Совета представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области.

Напомним, Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при правительстве Мурманской области действует с 2009 года. Он создан для защиты прав и законных интересов саамов и осуществляет свою деятельность на общественных началах.

В текущий состав вошли представители коренного малочисленного народа от общин, общественных объединений и Общественной палаты Мурманской области.

От регионального правительства в его состав вошла глава министерства внутренней политики Мурманской области Эвелина Макарова.

Совет действует на общественных началах и руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, законодательством Мурманской области и Положением о Совете.

С действующим составом Совета можно ознакомиться по ссылке.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/547888/#&gid=1&pid=1

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