При принятии соответствующего закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены

Судебный пристав возбуждает исполнительное производство на основании поступившего исполнительного документа, в котором указаны данные должника.

С 30 марта 2020 года на законодательном уровне изменились требования, предъявляемые к исполнительным документам. Статья 13 федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» предусматривает обязательное указание в исполнительном документе одного из идентификаторов гражданина-должника: страхового номера индивидуального лицевого счёта, идентификационного номера налогоплательщика, серии и номера документа, удостоверяющего личность, серии и номера водительского удостоверения, серии и номера свидетельства о регистрации транспортного средства.

Между тем в соответствии с федеральным законом от 29.12.2020 №468-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» действие указанных изменений в части предоставления одного из идентификаторов гражданина-должника в исполнительных документах, выдаваемых организациям, работающим в сфере ЖКХ, приостановлено до 1 января 2022 года.

В связи с этим Федеральная служба судебных приставов информирует о поступлении судебных решений, не содержащих дополнительных идентификаторов гражданина-должника. Соответственно, до момента, пока норма о приостановлении будет действовать, случаи ошибочной идентификации при вынесении судебного решения исключить невозможно.

Решению этого вопроса также будет способствовать принятие законопроекта №1144920-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях цифровой трансформации принудительного исполнения исполнительных документов», который 12.05.2021 года принят в первом чтении Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. Он предполагает наделение судебных органов правом запрашивать идентификатор ответчика еще на стадии судебного рассмотрения.

В случае принятия закона, факты направления в ФССП России судебных решений без идентификаторов гражданина-должника будут исключены.

При установлении факта совпадения персональных данных и во избежание применения мер принудительного исполнения Управление Федеральной службы судебных приставов по Мурманской области рекомендует гражданам обращаться в отделение судебных приставов, в котором ведётся исполнительное производство, и представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН) или позвонить по номеру телефона группы телефонного обслуживания (8152) 40-22-44.

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, незамедлительно отменит все наложенные ранее на гражданина ограничения.