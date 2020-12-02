При прогнозировании доходной части регионального бюджета на предстоящий период существует немало рисков

В Мурманской областной Думе депутаты на очередном заседании комитета под председательством Максима Белова обсудили прогноз социально-экономического развития Мурманской области на предстоящий период.

Говоря об итогах этого года, отмечалось, что ситуацию в нашем регионе можно назвать стабильной. При этом наблюдается незначительное снижение объёмов промышленного производства. Всего в экономике занято сейчас 356,4 тысячи человек.

В прогнозном периоде главным генератором инвестиционного роста будут сформированные пакеты «арктических преференций» и преференций для резидентов ТОР «Столица Арктики», а также государственная поддержка, предоставляемая инвесторам на создание инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционных проектов. Инвестиционный портфель региона будет формироваться проектами в сферах добычи, обрабатывающего производства, транспортной инфраструктуры, ледокольного и рыболовного флота, электроэнергетики, судоремонта и рыбопереработки, туризма, а также объектами социальной инфраструктуры. Так, в период 2021 - 2023 годов планируется реализация ряда крупных проектов резидентов ТОР «Столица Арктики» и Арктической зоны Российской Федерации. Также как и в предыдущие годы, соотношение заработной платы отдельных категорий бюджетников к доходу от трудовой деятельности планируется сохранить на целевом уровне. Работникам бюджетных организаций, не обозначенных майскими указами, в 2022 - 2023 годах предусмотрена индексация заработной платы на прогнозируемый уровень инфляции (4%).

Отмечалось, что при прогнозировании доходной части на предстоящий период существует немало рисков.

Депутаты заострили внимание на ситуацию в сфере розничной торговли, занятости населения, модернизации производства и ее влиянии на рынок труда, вопросах индексации заработной платы работникам бюджетной сферы, реализации инвестиционных проектов.

По мнению Максима Белова, у исполнительной и законодательной власти есть общее понимание ситуации и конструктивный настрой на дальнейшую работу по решению проблемных вопросов.

Комитет рекомендовал Думе принять к сведению прогноз социально-экономического развития Мурманской области.

Региональные парламентарии рассмотрели проект закона об областном бюджете на предстоящий период в части государственных программ по направлениям деятельности комитета.

В следующем году порядка 6 миллиардов рублей предусмотрено на реализацию программы «Комфортное жильё и городская среда». В частности, запланированы расходы на строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных домах, на обеспечение жильём молодых семей, улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов. Свыше 338 миллионов рублей будет направлено на осуществление Мурманском функций административного центра области.

На госпрограмму «Экономический потенциал» предусмотрено 847,9 миллиона рублей. Запланированы средства на поддержку малого и среднего предпринимательства, развитие туризма, реализацию мероприятий по адресной поддержке повышения производительности труда на предприятиях.

В ходе обсуждения были затронуты вопросы финансирования ресурсоснабжающих предприятий, благоустройства дворовых территорий. Депутаты высказали обеспокоенность сокращением бюджетных ассигнований в части благоустройства городской среды, а именно, на ремонт дворов. Кроме этого, региональные законодатели озвучили ряд инициативных предложений – модернизация бассейна в Мончегорской школе №5, благоустройства территории кладбища в Мончегорске и ряд других.

Комитет рекомендовал принять в первом чтении проект закона об областном бюджете на 2021 год и последующий плановый двухлетний период в первом чтении.