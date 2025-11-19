Открыт приём заявок на участие в благотворительной акции «Ёлка желаний»ПЛАНИРОВКИ КВАРТИР В НОВОСТРОЙКАХ: КАК ВЫБРАТЬ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ СВОЕЙ СЕМЬИ
При проведении репродуктивной диспансеризации были выявлены 9 тысяч заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию

Об этом 17 ноября доложил в рамках оперативного совещания заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

С 2024 года диспансеризация репродуктивного здоровья начала реализовываться в качестве пилотного проекта. С 2025 года она вошла в нацпроект «Семья», главной задачей которого является всесторонняя поддержка родителей, забота о репродуктивном здоровье и укрепление семейных ценностей.

Репродуктивная диспансеризация - комплексное медицинское обследование для мужчин и женщин в возрасте 18–49 лет, направленное на раннее выявление заболеваний и факторов риска, которые могут повлиять на способность к деторождению, течение беременности и общее репродуктивное здоровье. Диспансеризация проводится бесплатно за счет средств ОМС в поликлинике по месту жительства.

В репродуктивной диспансеризации предусмотрено два этапа. На первом врач ставит предварительный диагноз, а потом подтверждает или опровергает его с помощью инструментальной и лабораторной диагностики. Включены исследования, которые раньше по полису ОМС сделать было нельзя. Например, ПЦР на инфекционные заболевания и спермограмма.

«Для удобства населения прохождения всех трёх видов диспансеризации: профосмотры, диспансеризация, диспансеризация репродуктивного здоровья, вакцинация против сезонного гриппа и пневмококка у нас реализованы по, так называемому, единому клиническому маршруту. Все это возможно сделать за один визит в поликлинику», - отметил Дмитрий Панычев.

Для увеличения доступности репродуктивной диспансеризации для жителей региона предприняты три основных блока мероприятий: проактивное приглашение целевых групп населения 18-49 лет через единый контакт-центр, страховые компании, сотрудниками медорганизаций. С апреля этого года пары при заключении брака получают «Сертификат молодожёнов» для получения данного обследования и консультации психолога. Второй блок – это обеспечение доступности записи через «Госуслуги», региональный ресурс «Полармед», мобильное приложение «Медицинский личный кабинет», единый контакт центр Минздрава, чат-бот «Диспансеризация». Третий блок - работа с организованными коллективами.

Репродуктивная диспансеризация играет одну из ключевых ролей в своевременном выявлении злокачественных новообразований. При проведении репродуктивной диспансеризации были выявлены 9 тысяч заболеваний, влияющих на репродуктивную функцию, в том числе злокачественных новообразований.

«Хочу обратить внимание на высокую важность прохождения диспансеризации. Статистика выявления злокачественных новообразований показывает, почему это направление должно быть в приоритете для каждого. По данным прошлого года в структуре заболеваемости онкологические заболевания репродуктивной системы стабильно занимают лидирующие места. Среди мужского населения лидируют злокачественные новообразования предстательной железы. Каждый пятый случай. Каждый третий случай рака у женщин, это рак репродуктивной системы. Статистика не вызывает сомнений, что здоровье репродуктивной системы это вопрос не только качества жизни, но и тот фактор, который напрямую влияет на её продолжительность. Репродуктивная диспансеризация – это осознанный шаг для сохранения своего здоровья», - подчеркнул заместитель губернатора – министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/557152/#&gid=1&pid=1

